明日の『あんぱん』“嵩”北村匠海、“たくや”大森元貴から舞台美術を依頼される
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」（第98回）が8月13日に放送される。
【写真】柳井家を訪れたたくや（大森元貴）と永輔（藤堂日向）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第98回あらすじ
のぶと嵩は互いに隠していたことを打ち明け、新たに前を向く。それから7年の歳月が流れ、未だ漫画家として売れる気配のない嵩。そんなある日、たくや（大森元貴）が独特な雰囲気の六原永輔（藤堂日向）を連れて柳井家にやって来る。2人は嵩にミュージカルの舞台美術を手掛けてほしいという。自信がないと弱腰の嵩だったが、のぶに「たっすいがーはいかん」と背中を押され、翌日稽古場を訪ねる。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
