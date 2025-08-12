潮崎豪

写真拡大

◆プロレスリング・ノア「ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＳＵＭＭＥＲ　ＶＯＹＡＧＥ　２０２５」（１１日、神奈川・カルッツかわさき）観衆１７５７

　プロレスリング・ノアは１１日、神奈川・カルッツかわさきで「ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＳＵＭＭＥＲ　ＶＯＹＡＧＥ　２０２５」を開催した。

　第６試合で元ＧＨＣヘビー級王者で今年１月から両膝の手術で欠場していた潮崎豪の復帰戦が行われた。

　７か月ぶりの一戦で潮崎豪はＡＬＬ　ＲＥＢＥＬＬＩＯＮの晴斗希と９月に行われる「Ｎ―１　ＶＩＣＴＯＲＹ　２０２５」出場者決定戦で対戦したが、１２分０３秒、デルフィンスペシャル１号で晴斗希に３カウントを許し復帰を飾ることはできなかった。

　「Ｎ―１」出場も逃した潮崎は、試合中におびただしい鼻血を負い痛々しい姿でバックステージに現れ「正直、Ｎ―１というのは、俺はこういうのは言っていいのか分からないですけど、二の次だから。まずは自分の足で花道を歩いて、自分の足でリングに立って、自分の足で試合して、自分の足でリングを降りる。そして歩いて帰る。それができた。それだけでもね、今日は復帰した意味がありましたよ」と前を向いた。

　ヒザの状態は「万全じゃないと俺は上がらないし、万全じゃないと俺は復帰しないから。それは今日、俺がリングに立ってリングで試合した。それが結果だと思います」と明かし「今日、復帰して、負けはしましたけど、あれだけ応援してくれるＴＥＡＭ　ＮＯＡＨのみんな、ファンのみんながついてくれてるっていうことだけでも俺の中では一番心強かったし。カルッツかわさき、川崎の熱というものをもっと全国に持っていきたい、もっと全国に広めていきたい。そういう気持ちになりましたよ。本当に今日来てくれたファンの皆さんに感謝ですよね」と見据えていた。

　勝利した晴斗希は「僕にしかできない夏、この夏を熱くしてみせます。初出場・初優勝するのは晴斗希だ」と絶叫していた。

　◆８・１１川崎大会全成績

　▼ＧＨＣタッグ選手権試合

挑戦者組・○マサ北宮、杉浦貴（２０分４６秒　ストラングルホールドγ→レフェリーストップ）王者組・征矢学●、稲葉大樹

　▼スペシャルシングルマッチ

○高橋ヒロム（１２分４６秒　ＴＩＭＥ　ＢＯＭＢ→体固め）菊池悠斗●

　▼潮崎豪復帰戦　Ｎ―１　ＶＩＣＴＯＲＹ　２０２５　出場者決定戦

○晴斗希（１２分０３秒　デルフィンスペシャル１号）潮崎豪●

　▼タッグマッチ

○大原はじめ、小峠篤司（９分５８秒　ムイビエン）タダスケ、オオワダサン●

　▼８人タッグマッチ

丸藤正道、拳王、モハメド　ヨネ、○近藤修司（１０分０７秒　横入り式エビ固め）ＯＺＡＷＡ、ジャック・モリス、ダガ●、ヌル

　▼８人タッグマッチ

清宮海斗、○ガレノ、アレハンドロ、カイ・フジムラ（１０分１８秒　ガレノスペシャル→エビ固め）佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小田嶋大樹●

　▼３ＷＡＹマッチ

○スペル・クレイジー（４分１１秒　横入り式エビ固め）ブラックめんそーれ●、谷口周平

　▼６人タッグマッチ

Ｅｉｔａ、○ＡＭＡＫＵＳＡ、宮脇純太（８分４３秒　開国→エビ固め）ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、カリブス●