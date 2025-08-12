俳優の高橋克実が１１日放送のフジテレビ系特番「爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ６０連発！大復活ＳＰ」（午後６時半）にＣＥＯとして出演。チョイスした５組の芸人全員が満点大笑いを獲得する目利きぶりを披露した。

この日、今田耕司、「なにわ男子」西畑大吾、同局の山崎夕貴アナウンサーと司会席に陣取った高橋は「高橋克実が選ぶ！もう一度見たいベスト５！カーペット」と題し、自らがお気に入りの芸人をチョイス。５組が次々と登場した。

５位・フルーツポンチ、４位・ザ・パンチ、３位・５ＧＡＰ、２位・ずん飯尾、１位・なかやまきんに君がショートネタを披露すると、爆笑し続けた７人の審査員は全員に満点の「満点大笑」をつけた。

この結果に「我ながらいいコーナーだったでしょ？ ギャラクシー賞狙ってます」と胸を張る高橋に今田も「取っちゃいますね」と太鼓判。審査員の吉岡里帆も「克実さん、（番組の）アンバサダーになった方がいいですよ。もう、センス、めっちゃいい。出てくる人全員面白くて。ちっちゃい悩みがどうでもよくなる」と激賞していた。