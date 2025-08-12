今日12日深夜〜13日未明にかけては三大流星群のひとつ「ペルセウス座流星群」が見頃を迎えます。明るい流れ星が多いのが特徴です。北海道や東北南部、沖縄本島は晴れて、観察によいでしょう。

見られる流れ星はどのくらい?

今日12日深夜〜13日未明にかけては「ペルセウス座流星群」が見頃を迎えます。



「ペルセウス座流星群」は、1月の「しぶんぎ座流星群」、12月の「ふたご座流星群」とあわせて三大流星群のひとつに数えられ、毎年、安定して流れ星が見られる流星群として有名です。比較的明るい流れ星が多いのが特徴で、かなり明るい火球や流星痕が見られることもあります。





ペルセウス座流星群の極大時刻は13日午前5時頃と予想されていますが、日本では空が明るい時間帯ですので、その直前となる今日12日深夜から明日13日未明にかけてが見頃です。国立天文台によると、空の暗い場所では1時間あたり30個程度の流れ星が期待されるとのことです。流星は放射点を中心に、放射状に出現しますので、放射点付近だけでなく、なるべく空全体を広く見渡すことがポイントです。

気になる各地の天気は

13日未明は、北海道の日本海側と東北北部で晴れる所が多く、観察によさそうです。東北南部から中国地方は前線の影響で曇りや雨の所が多く、あいにくの天気でしょう。九州は南部を中心に見られる可能性がありますが、記録的な大雨となっている所があるため、安全な場所で観察してください。沖縄は本島地方で晴れるものの、台風11号の影響で波が高いため、海岸付近には近づかないようにしましょう。



なお、14日未明にも観測条件がよければ1時間に20個程度の流星が見られるとのことですので、14日は晴れエリアがさらに広がりますので、今夜、見えられなかった方は再チャレンジするとよさそうです。