ペルセウス座流星群が今日12日深夜〜13日未明に見頃 明るい流れ星に期待 天気は
今日12日深夜〜13日未明にかけては三大流星群のひとつ「ペルセウス座流星群」が見頃を迎えます。明るい流れ星が多いのが特徴です。北海道や東北南部、沖縄本島は晴れて、観察によいでしょう。
見られる流れ星はどのくらい?
今日12日深夜〜13日未明にかけては「ペルセウス座流星群」が見頃を迎えます。
「ペルセウス座流星群」は、1月の「しぶんぎ座流星群」、12月の「ふたご座流星群」とあわせて三大流星群のひとつに数えられ、毎年、安定して流れ星が見られる流星群として有名です。比較的明るい流れ星が多いのが特徴で、かなり明るい火球や流星痕が見られることもあります。
気になる各地の天気は
13日未明は、北海道の日本海側と東北北部で晴れる所が多く、観察によさそうです。東北南部から中国地方は前線の影響で曇りや雨の所が多く、あいにくの天気でしょう。九州は南部を中心に見られる可能性がありますが、記録的な大雨となっている所があるため、安全な場所で観察してください。沖縄は本島地方で晴れるものの、台風11号の影響で波が高いため、海岸付近には近づかないようにしましょう。
なお、14日未明にも観測条件がよければ1時間に20個程度の流星が見られるとのことですので、14日は晴れエリアがさらに広がりますので、今夜、見えられなかった方は再チャレンジするとよさそうです。