お笑いコンビ・中川家の剛が１１日、ＮＨＫ「超・ニッポンのお笑い１００年から芸人たちの放送開拓史〜」に出演。初代王者となったＭ−１グランプリで、マネジャーからブチ切れされた過去を告白した。

放送１００年を記念して、放送と共に進化と発展を続けてきた日本のお笑いと、芸人たちの軌跡を振り返る特番。ＭＣを爆笑問題と中川家が務め、放送１００年を記念して、フットボールアワー後藤輝基、千原ジュニア、バカリズム、友近ら人気芸人が集結。思い出に残るバラエティー番組として後藤が挙げたのが自身も王者となっているＭ−１グランプリ。「中川家さんが初代チャンピオンになっているＭ−１。最近では、優勝したらその時点でマネジャーに電話がかかりまくって、次の日から仕事入りまくるみたいな時代じゃないころの２０００年代のＭ−１」と切り出した。

１９時から生放送で初回時はリハーサルのため、１１時からスタジオ入り。後藤は「剛さん、ずーとえずいてはって、緊張しすぎて。１回帰りはったんですよね。『家近いから帰るわ』言うて」と驚きのエピソードを明かした。

剛は「本番ギリギリになって帰ってきて。吉本のマネジャーに…、まだこんなに優しくないころですよ。『ブチ殺すぞコラ！！』って」と“中抜け”したことで、所属事務所のマネジャーにブチ切れられたことを告白。弟の礼二も「めっちゃ怒られてました」と話して、スタジオを笑わせた。