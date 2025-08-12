ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が防御率１・１９という高いレベルの投球を続けている。仮に０点台に突入してシーズンを終えれば、１９７０年に阪神・村山実が記録した０・９８以来の快挙。デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「希望をもたせる投球をしているのは確か」と語り、密かに注目しているという。

日本ハム戦での伊藤との投げ合いは迫力があった。ボールが走っているから捕手が高めに構えることが多く、カウントで追い込むと容易に三振するシーンが想像できた。見るからに打てないという感じだったが、それほどモイネロの調子はよかった。

（１０日の日本ハム戦は９回３安打１３奪三振の完封で１０勝目を記録。伊藤も完投したが、ソフトバンクが１−０で白熱の投手戦を制した）

モイネロはリリーフの経験が長いこともあり、ここ一番でのスイッチの入れ方がうまい。この試合も終盤の八回になって３者三振。スキを見せなかった。

投球の軸になるのはキレのいいストレートとカーブ。右打者へのチェンジアップも巧みに使い、打者を翻弄する。乗ってしまうと、もう手も足も出ない。そうなると対策の施しようがなくなってしまうという感じだ。

６月６日の交流戦。ヤクルト相手に八回まで１８奪三振という試合があった。モイネロが奪三振の記録（１９）を塗り替えるかもしれないと知って中継を見たら、凄い投球をしていた。

ところが、２点リードの九回表に代打が出されてお役御免。球数（１１７）が関係したのかな。

（結局その試合は８回を３安打無失点。チームは土壇場で追いつかれ、延長戦で敗れたが、モイネロ自身の投球内容は抜群だった）

ところで、今年のモイネロは防御率０点台の領域に入っていくのだろうか。少し気が早いが、そんな期待を抱いてしまうほど、凄い球を投げているように感じる。

現実的には先発投手だけに厳しいとは思うが、希望をもたせる投球をしているのは確かで、注目には値すると思う。

８月１１日現在でモイネロの投球イニングは１２８回３分の１。防御率が１・１９。次の登板から２試合連続完封勝利を収めたとしても、まだ０点台には届かない。

登板数はあと６回かな。７回かな。登板間隔にもよるので何とも言えないが、緊張感ある優勝争いを味方に、このまま凄い投球が続けば面白い。

仮に０点台で今季を終えれば、戦後ではあの村山実さん以来になる。１９７０年のシーズンに出した０・９８。戦後唯一の０点台。これは僕が阪神へ入団したときに知ったもので、当時は“ありえない数字”と思ったものです。

２０２３年の山本由伸は１・２１で「近代野球最高の数字」と言われたが、少なくとも現時点でこの数字には手が届いている。注目の防御率は果たしてこの先、どうなっていくのだろう。

ソフトバンクは日本ハムとの今回の首位攻防３連戦に有原、モイネロ、大関の３本柱を投入して全勝。一気に優位な展開に持ち込んだ。優勝争いからは目が離せないが、ハイレベルな個人記録も気になるところだ。