素肌が喜ぶ♡セシールのショーツがオーガニック綿で快適に

毎日身につけるからこそ、心地よさにはとことんこだわりたい。セシールから登場した『素肌に心地いいオーガニック綿混ストレッチショーツ』は、肌へのやさしさを徹底追求したデイリーインナー。シリーズ累計7万枚を突破した人気商品が、色が選べる単品売りでさらに使いやすくリニューアルされました♡毎日はくショーツを見直したい方にこそ試してほしい、優しさあふれる1枚です。

肌にやさしい着用感で毎日快適

『素肌に心地いいオーガニック綿混ストレッチショーツ』は、お客様の“ショーツの不快感”というリアルな声を受けて開発されたこだわりの1枚。

ウエストや足口のゴムは肌に直接当たらないよう身生地でくるみ、縫い代も肌側ではなく表側に仕上げることで、チクチクやゴムの痒みを軽減。

洗濯タグもプリント仕様で、気になる肌あたりをとことん抑えました。

お腹もお尻もすっぽり包む安心感

ストレッチ性のあるオーガニック綿混素材は、ほどよく厚手でなめらか。お腹やお尻をすっぽりと包み込み、くい込みやずり上がりの不快感も軽減してくれます。

フィット指数は「ぴったり」で、毎日快適に過ごせるよう設計されています。マチ裏もオーガニック綿95%素材（共布）を使用しており、見えない部分まで肌へのやさしさに配慮されています♪

選べるカラー＆サイズも豊富！

リニューアル後は1枚から選べるようになり、より自分好みに。カラーは、ダークグレー（杢）、ピンク（杢）、モカ（杢）、ブルー（杢）、ライトグレー（杢）の5色展開。

サイズはM・L・LL・3L・5Lまで対応し、大きいサイズまでしっかり網羅。

価格はM・L・LLが979円（税込）、3L・5Lが1,199円（税込）ですが、3枚以上購入で1枚あたりM・L・LLは759円（税込）、3L・5Lは979円（税込）になる嬉しいプライスです。

毎日の“あたりまえ”をもっと心地よく

「ちょっとした不快感が毎日積み重なると、意外とストレスになるもの」。

そんな悩みを解決してくれるセシールの『素肌に心地いいオーガニック綿混ストレッチショーツ』は、肌へのやさしさ・動きやすさ・可愛らしさ、すべてをバランス良く兼ね備えた頼れる1枚です♡

毎日のインナーを心地よいものに変えて、あなたの一日をもっとやさしく彩りませんか？