約120万円！ トヨタ「“新”グランツァ」発表！ 全長4m級の「ちょうどいいボディ」採用＆MT設定もあり！ 精悍顔の「5ドアハッチバック」印国に登場

約120万円の全長4m級コンパクトカー

トヨタのインド法人は2025年7月11日、5ドアハッチバックモデル「グランツァ」の新たな改良モデルを発売しました。

サイズもちょうどいいしMTもある！

グランツァは、スズキがインドで生産している「バレーノ」をトヨタの販売網で展開する、いわゆるOEM（相手先ブランドによる生産）車です。2019年にインドトヨタのエントリーモデルとして登場。2022年に全面改良を受けた現行型は2代目にあたります。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ「新グランツァ」を画像で見る（25枚）

インド国内での累計販売台数は20万台を超え、都市部の若年層やファミリーユーザーを中心に高い人気を得ています。

ボディサイズは全長3990mm×全幅1745mm×全高1500mm、ホイールベース2520mm。日本で販売されているコンパクトカー「ヤリス」を若干ワイドにしたようなサイズ感です。

パワーユニットは1.2リッター直列4気筒エンジンに5速のMTまたはAT（AGS）を組み合わせており、最高出力・最大トルクはガソリン仕様で89PS・113Nｍ、CNG（圧縮天然ガス）仕様で77PS・98.5Nｍを発生します。

今回の改良の狙いは安全性能の強化です。これまで上級グレードのみに装備されていたサイドエアバッグを含めた計6つのエアバッグを全グレードに標準設定。エントリーモデルであっても包括的なパッシブセーフティ向上を図り、より安心して乗れるモデルへと進化しました。

また７つのアクセサリーをセットにした「プレステージパッケージ」を期間限定で新たに設定しました。

プレステージパッケージに含まれるのは、フロントグリルガーニッシュ、ドアバイザー、ボディサイドモールディング、リアランプガーニッシュ、フェンダーガーニッシュ、ドアシルガード、リアスキッドプレート。いずれもクローム仕立てで、エクステリアに上質感を添える内容になっています。

グレード構成は安い順に「E」「S」「G」「V」の4タイプ。価格は690万ルピー（約120万円）からとなっています。