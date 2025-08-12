Ï·¸åŽ¢Ç¯¶â¤À¤±À¸³èŽ£ÀÖ»ú¤òËä¤á¤ëÀïÎ¬5¥¹¥Æ¥Ã¥×
Ï·¸å20Ç¯¡Á30Ç¯´Ö¤ÇÌó1300Ëü¡Á2000Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¡£ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§bee¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬Ç¯¶âÀ¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤À¡ªËè·î¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤Ï¤³¤ó¤ÊÁÛÄê
Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏËè·î6Ëü7459±ß¤ÎÀÖ»ú¡½¡½¡£
¤¤¤ÞÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈÏ·¸å»ñ¶â¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔÂÊ¬¤ò¤É¤¦Êä¤¦¤Î¤«¡©
ËÜµ»ö¤Ï¡ØÇ¯¤Ë471Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÅ´ÊÉÇÛÅö¡× ¸å²ù¥¼¥í¤Î¡ÈÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢·×²è¡É¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¡£Ï·¸å¤Î²È·×ÀÖ»ú¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤ò5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤À¤ÈËè·î6Ëü7459±ß¤ÎÀÖ»ú¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò40Ç¯´ÖÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯¶â³Û¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤ÏËèÇ¯4·î¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÇ¯¶â³Û¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡ËÅÙ¤Ï·î³Û6Ëü9308±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·î³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢É×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¤ò´Þ¤àÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢·î³Û23Ëü2784±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤Î³ÛÌÌ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë»Ù½Ð¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê·î³Û30Ëü243±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Äê¤µ¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢³ÛÌÌ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ´³Û»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤â»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Á²È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÈÄÂ¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ý¤Á²È¤Ç¤âËèÇ¯¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤äÄê´üÅª¤Ê½¤Á¶Èñ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢Êª»ö¤òÄ¶¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬·î³Û23Ëü2784±ß¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬·î³Û30Ëü243±ß¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î6Ëü7459±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤«¤éÇ¯¶âÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ85ºÐ¤Þ¤Ç20Ç¯´ÖÀ¸Â¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·î6Ëü7459±ß¡ß12¥«·î¡ß20Ç¯¡á1619Ëü160±ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë95ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸Â¸¤¹¤ë¤È30Ç¯´Ö¤Ç¡¢2428Ëü5240±ß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ä£¤Ï2019Ç¯6·î¤Ë¶âÍ»¿³µÄ²ñ»Ô¾ì¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×Êó¹ð½ñ¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º·ÁÀ®¡¦´ÉÍý¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å20Ç¯¡Á30Ç¯´Ö¤ÇÌó1300Ëü¡Á2000Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤È¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤ª¤è¤½ËÜ¼Á¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç2000Ëü±ß¤Ç¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤ë
¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤è¤ê¤è¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¼êË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢³Æ¡¹¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¼¹É®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
STEP1¡¡1³ôÅê»ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤¦
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢³ô¼°¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÇã¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ì°Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ê¿¶¤ìÉý¡Ë¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤Ã¤ÆÁê¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é°ìµ¤¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Áê¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇË½Íî¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÉé²Ù¤Ï¿ÓÂç¤ÇÅê»ñ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤ÏÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤È¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¶âÍ»»ñ»º¤òÇÄ°®¤¹¤ë
¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶âÍ»»ñ»º¤ÎÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î²¿¡ó¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤«¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö100¡Ý¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¡×¤ÎÃÍ¤ÈÆ±¤¸¡ó¤À¤±¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß40ºÐ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö100¡Ý40¡×¤Ç60¡óÊ¬¤À¤±³ô¤äJ-REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤òÇã¤¤¡¢»Ä¤ê¤Î40¡ó¤Ï¸½¶â¤ä¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´»ñ»º¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬Åê»ñ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¼«Ê¬¤¬Åê»ñ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤«¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÁê¾ì¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë15ÌÃÊÁ¤Î³ô¼°¤ò1³ô¤º¤ÄÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï100³ôÃ±°Ì¡Ê¡ÖÃ±¸µ³ô¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë¤Ç¤·¤«³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö1³ôÅê»ñ¡×¡Ê¡ÖÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢1³ôÃ±°Ì¤Ç³ô¼°¤ò»Ô¾ì³°¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅö¤âÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢1³ô¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯³Û»ñ¶â¤·¤«¤Ê¤¤Åê»ñ²È¤¬Â¿¤¯¤ÎÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢J-REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ï1¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï³ô¼°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤«¤é¡¢J-REIT¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç¼ê¤Î¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¡ÊSBI¾Ú·ô¤ä³ÚÅ·¾Ú·ô¡Ë¤Î1³ôÅê»ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï1³ô¤º¤ÄÅê»ñ¤·¤Æ¤â¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
STEP2¡¡Åê»ñ¶â³Û¤¬¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÇã¤¤¿Ê¤á¤ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Åê»ñ¶â³Û¡Ê¸½ºß¤Î³ô²Á¡ß³ô¿ô¡Ë¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÇã¤¤Áý¤·¤·¤Æ¡¢¢1ÌÃÊÁÅö¤¿¤ê¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤ò¶ÑÅù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¶â³Û¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¶â³Û¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤òÇã¤¤Áý¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢³ÆÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤Ï¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¾ì¤Ë´·¤ì¤¿¤é¡¢J-REIT¤âÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë
STEP3¡¡J-REIT¤Ë1¸ýÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë
STEP2¡Ê1³ô¤º¤ÄÇã¤¤Áý¤·¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¶â³Û¤ò¶ÑÅù¤Ë¤¹¤ë¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Åê»ñ¶â³Û¤ä¼õ¼èÇÛÅö¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹¤¯Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤âÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÁê¾ì¤Ë´·¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢1¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëJ-REIT¤âÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
STEP4-5¡¡¶â³Û¶ÑÅù¤ÇÊ¬»¶Åê»ñ¤òÂ³¤±¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯
J-REIT¤Ï1¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÅê»ñ¸ý²Á³Ê¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢1¸ý¤º¤ÄÅê»ñ¤¹¤ë¤È¡¢³ÆÌÃÊÁÅö¤¿¤ê¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢STEP2¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åê»ñ¶â³Û¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤ò¶ÑÅù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁÈ¤ß¾å¤²¡¢¶â³Û¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯
STEP4¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¶â³Û¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¿Þ5-7¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Ï·¸åÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëËè·î¤ÎÉÔÂ³Û6Ëü7459±ß¡ÊÇ¯³Û80Ëü9508±ß¡Ë¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¶â³Û¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò°ìÅÙÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï³Æ´ë¶È¤¬ÁýÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯¤Î¼õ¼è³Û¤Ï°ìÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Þ5-7¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢Âà¿¦¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Í¥ÂÔ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁí¹çÍø²ó¤ê¡ÊÇÛÅöÍø²ó¤ê¡ÜÍ¥ÂÔÍø²ó¤ê¡Ë¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇ¾¯¤Î³ô¿ô¤Î¤ß¤òÊÝÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸½Âå¡£¤ª¶â¤ò¸¤¯Áý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤¬¡¢¾Íè¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°ÂÄê¤·¤¿À¸³è´ðÈ×¤òÃÛ¤±¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹´ü³ô¼°Åê»ñ ¡§ ¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÛÅö³ô¡×¥á¥¤¥ó¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë