¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ùµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡Ä¸ÕÄ³»ÐËå¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¡¡ufotable¸ø¼°³¨¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ê¥¨¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¹¥¤¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤Î¡Ö·Ò¤°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢ufotable¸ø¼°X¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¸ÕÄ³¥«¥Ê¥¨¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµã¤±¤ë¡Ä¸ÕÄ³»ÐËå¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·¥¤¥é¥¹¥È¡¡
¡¡º£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Î¤Ö¤Î²áµî¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥«¥Ê¥¨¤âÅÐ¾ì¡£¥«¥Ê¥¨¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤°¤·¤Î¤Ö¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ê¥¨¤µ¤ó¤¹¤´¤¯ÑÛ¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡¡»ÐËå¹¥¤¤¹¤®¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤ß¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¥«¥Ê¥¨¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¹¥¤¡¡»ÐËå¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤Æ¡×¡Ö¤³¤Î¥«¥Ê¥¨¤µ¤óÑÛ¡¹¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È106¤Ëufotable¤â½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éº£²ó¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤è¤ê¡Ø·Ò¤°¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò3¼ïÎàÍÑ°Õ¡ÊÃº¼£Ïº¤ÈµÁÍ¦¡¢¤·¤Î¤Ö¤È¥«¥Ê¥¨¡¢Á±°ï¤ÈÌì¤Á¤ã¤ó¡Ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖWEBSHOP¤¯¤¸¡×¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È106¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç·ÊÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ëWEBSHOP¤¯¤¸¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
