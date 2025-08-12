『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』YGCに「森雪」プライベートコーデが爽やかな白い衣装になって再登場
メガハウスは、『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』より「ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 森雪 プライベートコーデRe.」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。
2025年12月発送予定「ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 森雪 プライベートコーデRe.」(17,600円)
「ヤマトガールズコレクション」(YGC)に『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』の“森雪”プライベートコーデが爽やかな白い衣装になって再登場。
左手には古代進から贈られたエンゲージリングを着用し、その他設定を再現したブルゾンやバッグ類が付属する。
ブーツを試着する女性らしさあふれるポーズに、戦闘中には見ることができない可憐な表情で再現されている。
(C)西粼義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会
