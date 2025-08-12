アニメ「鬼滅の刃」見返してる吉岡里帆、“推し”明かす「最高に好きすぎて…」
女優の吉岡里帆（32歳）が、8月10日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」のためにアニメの「鬼滅の刃」を見返していると話し、推しを明かした。
リスナーから“推し”があるかどうか質問があり、吉岡里帆は「推しですね？ 正直、今日本中が熱狂しているので改めて言うのもちょっとおこがましいんですけれど、今『鬼滅の刃』が熱いですね」と話す。
吉岡によると、現在上映されている「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」のためにアニメ版を見返しているそうで、「私はずっと胡蝶しのぶさんが好きなんですけど、（胡蝶）カナエさんと（栗花落）カナヲちゃんとこの3人が、なんか、この3人の並びが最高に好きすぎて……」と話す。
そしてリスナーに「絶対に推しが見つかると思います。いろんなフェーズでかっこいいかわいいきれいが大集合してるので、『鬼滅の刃』一緒に見ませんか？」と呼びかけた。
