「行かないほうがいい」と言われた6階に従業員エレベーターで来てしまった！下ボタンが故障？降りられなくなったその時…【作者に聞く】
【漫画】「6階には行かないほうがいい」のは、なぜ？
商業施設のなかにあるスーパーで勤めていたときの話。従業員エレベーターに表示されている6階には、行ったことがなかった。そこで、6階は何がある場所なのか聞くと従業員に「行かない方がいい」と言われた。そのわけは？
退屈さんはライブドアブログ「底辺絵描き・退屈健の毎日カツカツ生活」で、日常絵日記のほかにホラー漫画も不定期で描いている。今回は、ブログに収録されている実録漫画『バイト先でゾッとした話』を紹介する。
退屈さんが、商業施設のなかにあるスーパーで勤めていたときの話。従業員エレベーターは、B2階から6階まであり、B2階はバックルーム、B1階が売り場、1階は出口、2・3階は止まらず通過、4階がロッカールーム、5階が資材置き場となっていて、6階には行ったことがなかった。
ある日、6階には何があるのか気になって、勤務歴の長い社員さんに聞いてみた。すると、「行っちゃった？大丈夫だった？」と心配された。「行ったことがなかったので気になって、行っちゃダメなフロアですかね？」と返すと、「ダメではないけど、行かない方がいい」と言われた。せっかく聞いたのに6階への謎が深まる結果となった。
そんなやり取りも忘れたころ、ボタンを押し間違え、6階についてしまった。そこにはイベントに使うようなワゴンやケースが大量に置いてあった。「先入観のせいかもしれませんが、ただ暗いだけではないような不気味さを感じました」と、退屈さんは当時を振り返る。そのまま、下に降りようとボタンを押した。しかし、下に降りるボタンが反応しない。「なるほど、行かない方がいい」とは下ボタンが反応せず降りられなくなるからか、と納得。
仕方なく階段で降りようとフロアを横切ることにした。6階は踊り場の照明がわずかに届いているだけで、薄暗い。そして、階段への道はイベントに使うようなワゴンやケースで封鎖されていた…。出口を失った退屈さん。仕方なくワゴンやケースを地道にひとつずつどかして、道を作った。「こうして漫画に描く前までは、バイト先の方以外には話しておりません」と、話す退屈さん。そこには、薄っすら微笑む女性がいた。本作を読んだ読者からは、「謎を残す絶妙な塩梅」「心理的な恐怖が特徴のホラー」などのコメントが届く。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
