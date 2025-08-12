¡Ö¹ñ²ñ¼ÁÌä¤¬Äã¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Ë¥¹¥È¤Î»ä¤¬¤Ê¤¼»²À¯ÅÞ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬Ìµ»ë¤·¤¿¡Ö¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ÁØ¤ÎÉÔ°Â¡×
¡¡2025Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î5Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼Á¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¼ÆÅÄ½ß»á¤¬¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄã¥ì¥Ù¥ë¤Ê¼ÁÌä»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£Áê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÐÇË¤Ã¤Á¤ËÆ±¾ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µÄ°÷¤ÎÊý¡¹¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬»²À¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤ä¸ÉÎ©´¶¤ò¡È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥é¥¤¥¿ー¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Î¥È¥¤¥¢¥ó¥Ê»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¡¢À¯¼£¤Ï¤É¤¦°·¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£´ûÂ¸À¯ÅÞ¤ä¥ê¥Ù¥é¥ëÁØ¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿À¼¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£»²À¯ÅÞÌö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯――¡£
¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤Ê¤¤¡×50Âå¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤ØÅêÉ¼¤·¤¿¤ï¤±
¡Ö»²À¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×--¤½¤ó¤ÊÀ¼¤òSNS¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥óÏÀ¤ä±¢ËÅÏÀ¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ÅÞ¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤òÃ±½ã¤Ë¡Ö¥Ð¥«¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»²À¯ÅÞ¤ØÅêÉ¼¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï2025Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ë¤ª¤±¤ë»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê50Âå¡¦À½Â¤¶È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¿Åµ·¿Åª¤ÊÃæ´ÖÁØ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2022Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ»²À¯ÅÞ¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡ÖÀÎ¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÏÃ¤ò»²À¯ÅÞ¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ð¥«¤²¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±À¤³¦Ãæ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¸¦µæ¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥Ã¥×¤Ç»×¹Í¤òÅðÄ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¿´¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ºÇ¶á¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢»²À¯ÅÞÌö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤òÃ¼Åª¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¼±¼Ô¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤Î·ë²Ì¤À¤¬¡¢Í½Ãû¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£È¿¥ï¥¯¥Á¥óÏÀ¡¢5G±¢ËÅÏÀ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÉô¤ÎÇÓ³°¼çµÁÅª¤ÊÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤é¤Ï²Ê³ØÅªº¬µò¤ËË³¤·¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¿¼¤á¤ë´í¸±À¤ò»ý¤Ä¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½ÌÌÅª¤Ê¼çÄ¥¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤¼¿Í¡¹¤¬¤³¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Êµ¿Ìä¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ò¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¥ê¥Ù¥é¥ë
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿¿¤ÎÉð´ï¤Ï±¢ËÅÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÁØ¤Ë¶¯Îõ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÈÈºá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ê¡ÖNO¡×¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¡×¡Öº¹ÊÌ¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡¢¤È´ê¤¦¤³¤È¤Ïº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬»²À¯ÅÞ¤ò¤½¤¦ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤âÊ¬ÃÇ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤òÁ´°÷¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»²À¯ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤òÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸í²ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£2024Ç¯Ëö¤ÎºßÎ±³°¹ñ¿Í¿ô¤Ï376Ëü8,977¿Í¡ÊÁ°Ç¯ËöÈæ35Ëü7,985¿Í¡¢10.5¡óÁý¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿·×»»¤À¡£
ÉÔ°Â¤¬É¬¤º¤·¤â»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Î¿ä¿Ê¡×--¤³¤¦¤·¤¿Èþ¤·¤¤¤ªÂêÌÜ¤Î²¼¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿À¯ºöÊÑ¹¹¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À½Â¤¶È¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤ä¡¢ÃÏÊý¤Î¾®Çä¶È½¾»ö¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÃ±¿È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÜÌ±¤ÎÁý²Ã¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ê¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÉÔ°Â¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¡£¼£°Â°²½¤Ø¤Î·üÇ°¡¢Ê¸²½ÅªËà»¤¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î´¶¾ð¤ò¡Öº¹ÊÌÅª¤À¡×¤È°ì½³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤ÇÌäÂê¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï²¿¤âÆüËÜ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎEUÎ¥Ã¦¡Ê¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×¸½¾Ý¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Ç¤Î±¦ÇÉÀ¯ÅÞ¤ÎÂæÆ¬¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÁØ¤ÎÈ¿È¯¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤¬°ÜÌ±¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×
¡Ö°ÜÌ±¤¬¼«¹ñ¤Î¥ëー¥ë¤òÌµ»ë¤·¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¼£°Â¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ë¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ï¡¢°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤É¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤â´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤À¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔ°Â¤¬É¬¤º¤·¤â»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤Î¡ÈÀâÆÀ¡É¤¬À¸¤ó¤ÀÁÂ³°´¶¡£»²À¯ÅÞ¤Ï¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤¿
¡ÖÈÈºáÅý·×¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö·ÐºÑ¥Çー¥¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°ÜÌ±¤ÏÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¾¯¤·Ä´¤Ù¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°ÜÌ±Áý²Ã¤Ë¤è¤ë¼£°Â°²½¤ÏÅý·×Åª¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÈÈºá·ï¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÅý·×¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¡ÖÈ©´¶³Ð¡×¤ä¡Ö¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¡×¤³¤½¤¬¡¢ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Çー¥¿¤ò¸«¤í¡×¡ÖÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤³¤¦¤·¤¿ÀµÏÀ¤ÇÁê¼ê¤òÏÀÇË¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¤Ï²¿¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÂ³°´¶¤ò¿¼¤á¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿¤Î¸«¤»Êý¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÁØ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥êÁØ¤Ë¤³¤½»²À¯ÅÞÌö¿Ê¤ÎÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×Àµ¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢¡È¶á¤µ¡É¤Î»þÂå¤Ø
¡¡¹áÀî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡¦·úÀß¶È¡Ë¤Ï¡Ö»²À¯ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¶¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀ¯ºö¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¸¢¼Ô¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´ûÂ¸À¯ÅÞ¤äÃÎ¼±ÁØ¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤òÌÛ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÁØ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¡¢Èà¤é¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¯ÅÞ--¤½¤ì¤¬»²À¯ÅÞ¤À¤Ã¤¿--¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¤Þ¤º¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔ°Â¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢µÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡×
¡Ö»ä¤âºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤ò°ìÅÙ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤«¤éÂÐÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¿Í´Ö¤Ï´¶¾ð¤ÎÀ¸¤Êª¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÏÀÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¿´¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤½¤·¤Æ14µÄÀÊ¤ò»²À¯ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´ûÂ¸À¯ÅÞ¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ïº£¤³¤½¡¢ÉÔ°Â¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»þ¤À
¡¡¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÄÀÊ³ÎÊÝ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»²À¯ÅÞ¤¬ÂåÊÛ¤¹¤ë¡Ö¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ÁØ¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤À¯¼£ÅªÎÏ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úµò¤À¤í¤¦¡£¤â¤·´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬¤³¤ÎÁØ¤ÎÉÔ°Â¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ÅÞ¤¬¤µ¤é¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¶ò¤«¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤â¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤ò¡Ö¶ò¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Ê¬ÃÇ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£»²À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òÃ±½ã¤Ë¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿ÁªÂò¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤ØÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¡ÖÁÂ³°´¶¡×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¡ÖÄ´¤Ù¤Ê¤¤Êý¤¬°¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¿Í¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸å¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤òÌ¾¾è¤ë¿Í´Ö¤³¤½¡¢¿¿Ùõ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£