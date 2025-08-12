男子ぐるぐるバット対決を制し、ひなをショッピングデートに誘ったせり。互いに「今までの旅で1番楽しかった」と言い切るほどに盛り上がったデートの後、ついにひなが「結構好き」とせりに心を決めるシーンがあった。

【映像】彼氏候補の超イケメン男子

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日は夏休み編2025第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、大友花恋、中川大輔、かす。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

すみれ（高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高2／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）



・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

ひな「もう結構好きです！」

2日目の昼はグループで行動。グループ分けの方法は男子ぐるぐるバット対決で、ひなを気になっていたせりは勝負前から「勝ってひなちゃん誘います」と宣言。結果1位でゴールしたせりは、ひなを誘い「ひなちゃんさっきショッピングで喜んでたので、ショッピングに行きたいです」とショッピングデートを選択した。

ショッピングデートでも何かと波長が合う2人。スイーツを食べながらの2ショットでも、今回が3回目の旅であるひなが「今までの旅で1番楽しかった」と笑顔で伝えると、4回目の旅であるせりも「わかる！」と即答。これにはスタジオの見届人らも「2人とも今までの旅で一番!?」と運命の出会いかと期待を膨らませる。

せりは、毎回好きな女子に友達のように思われてしまう悩みを明かすと、ひなは「全然ない、友達感。彼氏にしたい！」とほぼ告白。続けて「本当にせりくんに来て欲しかったの。マジでタイプ、好き。顔がね」と言い、「せりくんがひなの王子様になってもらうために、チェックリストみたいなの持ってきたの」と言いながら、“広奈のチェックリスト”と書かれたノートを取り出した。

ひなが持参した様々な質問に応えていくせり。どの回答もひなが喜ぶもので、「ひなの王子様ですね、完璧です」と幸せそうな表情を浮かべていた。

デートを終えたひなは「今までの旅で1番楽しかったです！」と目を輝かせ、さらに「もう結構好きです！せりくんエクセレント！どうしたらいい？かっこいいよ〜」と完全に恋に落ちた様子をみせていた。