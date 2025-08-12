TBS南後杏子アナウンサー（24）が12日放送の同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。浴衣姿でミニドラマのヒロイン役を演じ、SNSで反響が相次いだ。

南後アナは、「恋が始まる一言選手権」とのタイトルで、お祭り帰りに男性から声をかけられる設定のミニドラマに登場。タレントやお笑い芸人が声をかける相手を演じた。おいでやす小田の「毎日祭りやで」という口説き文句にも、笑いをこらえながらつぶらな瞳で見つめ返した。M！LK山中柔太朗が南後アナの右袖をつかみ「次の夏は、杏子じゃないと嫌だ」と真剣モードで声をかけた演技でも、強い視線で見つめ返す熱演を見せた。ただ、相席スタート山添寛の相手を務めた場面では、熱中症対策として、汗を拭いたタオルを「これが塩分」と渡され、思わず吹き出すシーンもあった。

X（旧ツイッター）では放送中から「南後ちゃん」がトレンド入り。「南後ちゃん可愛すぎる」「南後がビジュアル強すぎる」「南後アナウンサーさんの浴衣姿 破壊力ヤバいなあ」「毎回、真面目に可愛い顔のまま余韻に付き合える南後アナちゃん偉すぎる」「南後さんのキョトン顔可愛い」などのコメントがあふれた。

南後アナは23年入社で、福井出身、早大法学部卒。キュートな雰囲気と真面目なアナウンスぶりで人気を獲得している。