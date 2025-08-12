スターバックス コーヒー ジャパンは8月5日、「スターバックス リワード」の新機能としてGold会員が保有するStarを他の会員に送れる「Star Share（スターシェア）」サービスの提供を開始した。



●大切な人に日頃の感謝や想いをStarと一緒にシェア



今回、開始されたStar Shareは、大切な人に日頃の感謝や想いをStarとともにシェアできるスターバックス リワードの新機能。スターバックス リワードのGold会員は、たまったStarを他のスターバックス リワード会員に送れる。



送信するStar数は、1カ月あたり1〜600Starsまで任意で設定可能。スターバックス リワードの会員ログインページからStar Shareページを通じて、任意のStar数のシェアリンクを発行することで、LINEやメールなどでStarを送付できるようになる。