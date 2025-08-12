ÂçÌð»á¤¬¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¤¤ä¤é¤·¤¤5ÈÖÂÇ¼Ô¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤Ï¡©
¡¡5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¤¤ä¤é¤·¤¤5ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹ÂÇ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¤·¤Í¡×¤È´ßÅÄ¤ÎÂÇ·âÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï³«ËëÄ¾¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëÆü¡¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.292¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
