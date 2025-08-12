2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が10日、デビュー1周年を迎えて、記念曲「Stella」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開した。同曲は、1日の初のワンマンライブとなった日本武道館公演で初披露していた。

「これまで応援してくださったステラ（ファン）への感謝の気持ちを込めた1曲」という今作。グループ名の「めておら」とは隕石を意味して、そのファンたちの呼称「ステラ」は、彼らを照らす星を意味する。そんな関係性、絆、感謝と未来へのメッセージを込めて歌った。MV映像でも、いつもはクールなイケメンビジュアルなメンバーたちのイラストが、サビの場面では柔和な笑顔となっている。

また、同時に、その新ビジュアルでグッズも制作。記念日にふさわしい生配信をして、祝った。明雷らいとは「お前のための歌。来年もいっしょにいよう」とコメント。リーダー心音も「これからも一緒に輝くステラでいてな」と感謝した。

1日の武道館ライブから今週にかけては、SNS上もこの話題で持ちきり。都内の渋谷駅などには、有志のステラたちが、メンバーたちを祝福する「応援広告」を数多く張り出している。