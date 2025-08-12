【ジャカルタ＝作田総輝、エルサレム＝福島利之】オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は１１日、９月の国連総会でパレスチナを国家として承認すると表明した。

人道危機が深刻化しているパレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルに圧力をかける狙いがある。

アルバニージー氏は記者会見で、「（イスラエルとパレスチナが共存する）２国家解決がガザの紛争、苦難、飢餓に終止符を打つための最善策だ」と強調した。

パレスチナを国家承認する方針は、フランスのほか、条件付きで英国、カナダも明らかにしている。豪州では３日、イスラエルに対する大規模な抗議デモがシドニーで行われるなど、承認を求める声が強まっていた。

豪州の隣国ニュージーランドのウィンストン・ピーターズ外相も１１日、パレスチナの国家承認を検討していると発表した。

豪州がパレスチナを国家として認める意向を表明したことに対し、イスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領は１１日、エルサレム市内での演説で、「テロへの報酬だ」などと反発。「一人のパレスチナ人を助けることなく、一人の人質も帰還しないだろう」と批判した。