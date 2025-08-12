きのう（12日）、岡山県備前市三石の国道２号で、大型トラックと大型トレーラー正面衝突するなど車3台が絡む事故があり、大型トラックを運転していた36歳の男性が死亡しました。

【現場画像4枚】大破したトラックの運転席 国道2号で大型トラックと乗用車など3台が絡む事故

きのう午後１時ごろ、備前市三石の国道２号で、「トラックとトラックの事故があって救急車をお願いします」と事故の関係者から１１９番通報がありました。



警察によりますと、片側１車線の道路で大型トラックと大型トレーラーが正面衝突し、さらに後ろを走っていた乗用車が大型トラックに追突したということです。

この事故で大型トラックを運転していた兵庫県赤穂市の36歳の男性が病院に搬送されましたが、約3時間半後に病院で死亡が確認されました。



また、大型トラックに同乗していた瀬戸内市の27歳の男性と大型トレーラーの大阪府堺市の69歳の男性が重傷、乗用車の兵庫県たつの市の24歳の男性と兵庫県明石市の24歳の女性が軽傷だということです。

事故当時、現場は雨が降っていたということで、警察が事故の原因を調べています。