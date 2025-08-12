

浜田雅功展「空を横切る飛行雲」

ダウンタウン・浜田雅功が、初の個展を開く。浜田雅功展「空を横切る飛行雲」として10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで開催される。

過去にテレビ番組やメディアで取り上げられる度に大きな話題となった浜田のアートは、様々な芸能関係者やアーティスト、視聴者に大きな衝撃を与え続けてきた。

お笑いのみならず、音楽、ファッション、俳優業など、これまで様々なジャンルでそのクリエイティブを発揮してきた浜田雅功の「アート」の世界での大いなるチャレンジとなる。

展覧会のクリエイティブチームには浜田の才能を認める実績豊かなデザイナーやクリエイターが集結し、本格的な美術展を作り上げる。

浜田雅功：コメント

やれ言うから、やるわ！

開催概要

名称：浜田雅功展 「空を横切る飛行雲」主催：吉本興業株式会社、麻布台ヒルズ ギャラリー期間：2025年10月19日（日）〜 12月21日（日）

会場：麻布台ヒルズ ギャラリー （港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）※10月17日・18日は、スペシャルプレビュー観覧を予定※会期中無休予定※営業時間、チケット情報については後日は発表予定

クリエイティブチーム

監修：高須光聖クリエイティブ・ディレクター：北原和規ビジュアル撮影：浅田政志会場構成：dot architect