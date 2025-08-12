40・50代に似合う「高見えブラウス」→【大人のハニーズ】ならバリエ豊富！

この夏、1点投入で華やかになる「高見えブラウス」を発見。【ハニーズ】の一部店舗と公式オンラインストアで展開されている、大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】で、40・50代に似合いそうなブラウスをセレクトしました。プリーツ、レース、ポンチョ、抜け感スキッパーと、どれも上品なエッセンスを取り入れた優れもの。デイリーからお出かけまで頼れることうけあいなので、ぜひチェックして。

ワイドプリーツが大人可愛いブラウス

【GLACIER lusso】「プリーツブラウス」\3,980（税込）

シンプルになりがちな夏コーデの、救世主となりそうな1枚を発見。甘くなりすぎないワイドプリーツで、大人っぽさと可愛げを両得できそうです。いつもの装いに取り入れるだけで一気に着映えするので、スタイリングが苦手な女性にもおすすめ。ふわりと広がるシルエットでお腹周りをカバーしつつ、やや短めの丈感でスタイルアップも狙えそう。

旬のレースデザインはマストでチェック！

【GLACIER lusso】「フロントレースブラウス」\3,980（税込）

フロントに華やかなレースをデザインした女性らしいブラウス。体型カバーをサポートしてくれそうな長めの着丈に、ゆったりとしたシルエットも魅力。「ストレッチが利いて程よくハリのあるレーヨン混素材」（公式オンラインストアより）とのことで、涼やかで動きやすい着心地も期待できそうです。きちんと感もありながら、UVカット機能付きというのも嬉しいポイント。スラックスと合わせたキレイめスタイル、デニムパンツと合わせた大人カジュアルなど、幅広い着こなしに活躍しそう。

シンプルなのにこなれるポンチョ風ブラウス

【GLACIER lusso】「ポンチョ風ブラウス」\3,980（税込）

シンプル派さんにぴったりの1枚がコレ！ 体のラインを拾いにくい大きめシルエットで、ガバッと着るだけで体型カバーも望めそう。一見シンプルに見えて、着るとふんわりポンチョ風になり一気にこなれ感がアップ。ジョーゼット素材ならではの上品なドレープ感も楽しめます。すっきりとしたナロースカート、テーパードパンツを合わせたメリハリのある着こなしがおすすめ。

大人の抜け感をプラスできるスキッパーブラウス

【GLACIER lusso】「スキッパーブラウス」\3,480（税込）

オンオフ着回しできる大人っぽブラウスを探しているなら、このブラウスがうってつけかも。着こなしやすいシンプルなデザインながらも、スキッパーカラーで抜け感たっぷりの雰囲気に。バックにはタックが入っており、後ろ姿も華やかに見せてくれるはず。タックインもタックアウトもきまるブラウスは、さまざまなボトムスと合わせやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子