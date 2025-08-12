²£¹Ë¡¦°¤Éð¾¾ÎÐÇ·½õ ¡È¶Ó³¨¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¾¸Í»þÂå ¤½¤·¤ÆÀ¹¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÍî¸ì¤Î¥Í¥¿¡É¤È¤·¤Æº£¤â¸ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë ÀÐÀî¤¬À¸¤ó¤ÀÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¡×
ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¤Éð¾¾ÎÐÇ·½õ¡Ê¤ª¤¦¤Î¤Þ¤Ä ¤ß¤É¤ê¤Î¤¹¤±¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎØÅç¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÈÁêËÐ¤É¤³¤í¡¦ÀÐÀî¤«¤é²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿°¤Éð¾¾¤Ï¡¢Ê¸²½¤òÀ®¤¹°Î¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éð¾¾¤Îµ±¤¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÊü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»Ô¤Ë¤¢¤ëÀÐÀî¸©Î©Îò»ËÇîÊª´Û¡£Á´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢·óÏ»±à¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¡Ö°¤Éð¾¾ÎÐÇ·½õ¤Î¶Ó³¨¡×¤¬½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¼Ô¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¤Î²ÎÀî¹ñÄç¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Î©Îò»ËÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢¶¿ÅÚ¤Î°Î¿Í¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Î©Îò»ËÇîÊª´Û¡¦³Ø·Ý°÷ µÈÅÄÊþÀ¸¤µ¤ó¡Ö¡Ê¹ñÄç¤Ï¡Ë¶Ó³¨¤Ç¤¹¤ÈÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤·¤Æ¡¢Èþ¿Í²è¤äÌò¼Ô³¨¤Ç³èÌö¤·¤¿ÉâÀ¤³¨»Õ¡£°¤Éð¾¾¤Î³èÌö»þ´ü¤¬¤À¤¤¤¿¤¤Ê¸À¯´ü¤ÎËö´ü¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤³¤í¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»°¹ñ»Ö¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿°¤Éð¾¾¤Î¶Ó³¨
¤³¤Î¶Ó³¨¤Ï¡Ö±ÑÍº¸«Î©»°¹ñ»Ö¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢°¤Éð¾¾ÎÐÇ·½õ¤Î¤Û¤«¤ËÈìåÏÎÏÌï¡Ê¤Ò¤ª¤É¤· ¤ê¤¤ä¡Ë¡¢°ðºÊÍë¸ÞÏº¡Ê¤¤¤Ê¤Å¤Þ ¤é¤¤¤´¤í¤¦¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¿Íµ¤¤Î²£¹Ë¤äÂç´Ø¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éð¾¾¤ÎÎ¾ÎÙ¤ËÈìåÏ¤È°ðºÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎÈ÷¡¢´Ø±©¡¢Ä¥Èô¤¬µÁ·»Äï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡ÖÅí±à¤ÎÀÀ¤¤¡×¤Î¾ìÌÌ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éð¾¾¤¬ÎÈ÷¡¢°ðºÊ¤¬´Ø±©¡¢ÈìåÏ¤¬Ä¥Èô¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶Ó³¨¤Ç¤Ï¡¢°¤Éð¾¾¤ÏÇÖ¤ò»ý¤Á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Î©Îò»ËÇîÊª´Û¡¦³Ø·Ý°÷ µÈÅÄÊþÀ¸¤µ¤ó¡Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¹ñ»Ö¤ÎÅí±à¤ÎÀÀ¤¤¡¢µÁ·»Äï¤Î·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇÖ¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ»Î¤ÎÂç¿©¤¤¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î¥×¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»°¹ñ»Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ó³¨¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Î©Îò»ËÇîÊª´Û¡¦³Ø·Ý°÷ µÈÅÄÊþÀ¸¤µ¤ó¡Ö²ÎÀî¹ñÄç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»°¹ñ»Ö¤Î¿ÍÊª¤ò¡¢Èþ¿Í²è¤Ç¤¹¤È¤«ÎÏ»Î¤Î³¨¤È¤·¤Æ¸«Î©¤Æ¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹ñÄç¤Î¤Ò¤È¤ÄÍ·¤Ó¿´¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÈÂç¿©¤¤¡É¤Î°ïÏÃ¤¬¸½Âå¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª Íî¸ì¡Ö°¤Éð¾¾¡×
°¤Éð¾¾¤¬À¸¤¤¿»þÂå¤«¤é200Ç¯¡¢¸½Âå¤Ç¡ÖÀÐÀî½é¤Î²£¹Ë¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÍî¸ì¤ä¹ÖÃÌ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¸ì¡Ö°¤Éð¾¾¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤È¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐ¤Î¹ñ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¼ã¼Ô¤¬ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¿©¤¤¤¬²á¤®¤Æ°ìÅÙ¤ÏÇËÌç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼º°Õ¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¶â¤ÇºÇ¸å¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤Þ¡×¤òÂ¸Ê¬¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤«¤é»à¤Î¤¦¤È»×¤¤¡¢½É¤ÇÊÆ¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¼ç¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£½É²°¤Î¼ç¿Í¤«¤é¿·¤·¤¤»Õ¾¢¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å³Ñ³¦¤ËÌá¤Ã¤¿°¤Éð¾¾¤Ï½ÐÀ¤³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡Ä
¤½¤ó¤Ê¶ÚÎ©¤Æ¤ÇÍî¸ì¡Ö°¤Éð¾¾¡×¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤ÎÃË¤¬Ëö¤Ë¤Ï6ÂåÌÜ¤Î²£¹Ë¡¦°¤Éð¾¾ÎÐÇ·½õ¤Ë½ÐÀ¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°¤Éð¾¾½ÐÀ¤¤Î°ìÀÊ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Íî¸ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî¸ì²È¤Î¸Åº£Äâ»Ö¤ó¿ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
26ºÐ¤ÇÆþÌç¤·¡¢2021Ç¯¡¢41ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿¿ÂÇ¤Ë¾º¿Ê¡£ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÄê´üÅª¤Ë´óÀÊ¤ò³«¤¯¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¤Éð¾¾¡×¤â¡¢»Ö¤ó¿ý¤µ¤ó¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ÎÈ¸²È¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ö°¤Éð¾¾¡×¤Î¥Í¥¿¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó ¡ÖÎ©¿È½ÐÀ¤¡×¤ÎÍî¸ì
¸Åº£Äâ»Ö¤ó¿ý¤µ¤ó¡ÖÍî¸ì¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂÕ¤±¤Á¤ã¤¦¡¢¥À¥á¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¤È¤¤¤¦¡¢°û¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤·¡¢»Å»ö¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÕ¤±¤Á¤ã¤¦¤·¡¢²¶¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ï¤¢¤ë¤è¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ½ÐÀ¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑÄÁ¤·¤¤¡×
¼ÂºÝ¤Ë°¤Éð¾¾¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íî¸ì¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êµÓ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ó³¨¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸Åº£Äâ»Ö¤ó¿ý¤µ¤ó¡ÖÃ¯¤«¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¹âºÂ¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×°¤Éð¾¾¤ËÂ³¤¯⁉ Íî¸ì¡ÖÂç¤ÎÎ¤¡×ÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤Ï
¹¾¸Í»þÂå¤«¤é½îÌ±¤Î¸ä³Ú¤È¤·¤ÆÂ©¤Å¤¯Íî¸ì¡£ÁêËÐ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Í¥¿¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÈ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Åº£Äâ»Ö¤ó¿ý¤µ¤ó¡Ö¿·ºî¤Î¹âºÂ¤ä¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶áÀ¤¤Î¿Í¤ò°·¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£º£¸åÃ¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÇÚ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÈ¸¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢100Ç¯¸å200Ç¯¸å¤Ë¤½¤ì¤¬¸ÅÅµ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉÔÀ¤½Ð¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÂè6Âå²£¹Ë¡¦°¤Éð¾¾ÎÐÇ·½õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¶Ó³¨¤äÍî¸ì¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç³èÌö¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÚÉ¶¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£
ËÜ¿Í¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÎÅÚÉ¶¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£