大至急！【セブン-イレブン】へ走れーーーッ！！ 次買いたい「新作おやつ」って？

暑い夏にもおいしく食べられる絶品おやつをGETするなら【セブン-イレブン】がおすすめ！ 今回は、マニア激推しの「新作おやつ」をご紹介。満足度高そうなスイーツをピックアップしました。

ひんやり和スイーツ「ひやもち水まんじゅう 宇治抹茶あん」

スイーツブロガーの@sujiemonさんがおすすめするのは、つるんとした涼しげな見た目が暑い季節にぴったりな「水まんじゅう」。生地はもちもちと弾力のある葛餅で厚めに仕上げられており「すごい伸びる」のだそう。中のあんは「宇治抹茶の甘さ・渋み・コク」が感じられるという、贅沢感ある1品。葛餅の気泡が水の中にいるようで、食べる前から涼しい気持ちになれそうです。

クオリティ高すぎっ！

公式サイトによると、生地の部分は「のど越しが良くぷるぷるもっちり食感」で、あんには「深い味わいの宇治抹茶」を練り込んでいるのだそう。@sujiemonさんいわく「冷してから食べると美味しい 」とのこと。パッケージもちょっぴり贅沢な雰囲気なので、ちょっとした手土産にするのも良さそうです。値段は\181（税込）。

夏フレーバー「マンゴーラッシーワッフルコーン」

アイスマニアの@miki__iceさんが「芳醇なマンゴーの甘さとさっぱりヨーグルトがマッチ」と絶賛するのは、セブンの人気アイス・ワッフルコーンシリーズの新作「マンゴーラッシー」です。マンゴーの王様と呼ばれるアルフォンソマンゴー果汁が使われており、オレンジと白の見た目が夏っぽくて気分が上がりそう。パッケージにもマンゴーやラッシーのイラストが描かれていて、特別感があります。

まさにマンゴーラッシー！？

@miki__iceさんによると、白い部分は「ヨーグルト風味アイス」で「甘すぎずさっぱり」。マンゴーアイス・マンゴーソースと合わせることで「マンゴーラッシーっぽさ」を演出してくれているのだとか。「マンゴーソースも濃厚」とのことなので、マンゴー好きさんも満足できそうです。値段は\278（税込）。ぜひお店でチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A