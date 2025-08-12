『初恋DOGs』第7話 ソハから「好き」と言われた愛子は…
俳優の清原果耶が主演、成田凌、ナ・イヌが共演する、TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）の第7話が、12日に放送される。
【写真】キャスト14人を一挙紹介！清原果耶、成田凌、ナ・イヌ、深田恭子ら
本作は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌が演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じる。TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作を手掛けた。
■第7話のあらすじ
愛子（清原果耶）への友情とも愛情とも分からない「好き」という気持ちを、正直に打ち明けたソハ（ナ・イヌ）。それに対し愛子は、あくまで友達としてソハに好感を持っていると告げるも、戸惑いを隠せずにいた。
そんな中、快（成田凌）の家に功介（萩原利久）がやって来る。なかなか進展しない優香（深田恭子）との恋の相談をしつつ、快とソハと愛子、３人の関係について問い詰める功介。しかし快は、「今のままでいい」と煮え切らない態度で…。
そんな時、ソハを追うパパラッチが現れる。ソハはヨンス（ジン・デヨン）の言いつけ通りに、うまく対応しようとするが…。
一方、愛子のもとには離婚の相談のためにやって来た母・千佳子（坂井真紀）の姿が。しばらくの間、愛子のマンションに居候することになった千佳子は、快とソハを強引に誘い出し、愛子と4人で夕食を囲むことに。
