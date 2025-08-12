マーチ“ヒル”が向井康二“ボス”に交際を申し込む？『Dating Game』Episode6予告編＆場面写真が公開
9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（毎週月曜 後11：30更新／Leminoにてディレクターズカット版が配信）において、ヒル（マーチ=チュターウット・パッタラガムポン）に過去イチ難題のミッション“ボスに交際を申し込む”が降りかかるEpisode6の情報が解禁された。
【動画】ボスに交際を申し込む？『口説ボス』Episode6予告
今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。
かつていじめられっ子だったオタク気質のヒルは、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジと出会うことになる。
またジュンジの友人で有名店のオーナーシェフ・パットをFluke=Natouch Siripongthon（フルーク=ナタット・シリポントーン）が演じ、ヒルの同僚でイケメン＆プレイボーイなゲームプログラマーをJudo=Tantachj Tharinpirom（ユド=タンタット・ターリンピロム）が演じている。
Episode6では、男性キャラの新作恋愛シミュレーションゲームのプロジェクトを進めるために与えられた2つのミッションをどうにかクリアし、息つく暇もなく「ボスに交際を申し込む」という過去イチ難題の最終ミッションがヒルに与えられる。しかし、ヒルは悪夢を見てしまうぐらいプレーワとの辛い過去のトラウマにさいなまれ、なかなか交際を申し込めず苦戦を強いられてしまう。
解禁された場面写真は、ジュンジのために準備したルーフトップバーでの2人のワンシーンや、パットとデートを満喫するベイ、社長室でヒルの挙動不審な行動をほほ笑ましくみているジュンジや、そろそろとボスに近づくヒル、ミッションで使用される心拍計、妄想トリップ中のヒルに加えて、自由奔放なベイを呆れて見ているヒルとパット、パットからの無理難題をアイデアでクリアして食材をゲットするベイ、ヒルのミッションを見守るスタッフたち、このエピソードで初登場するパットのママと姉・ピムが一緒に映っている姿が切り取られ、最終ミッションがどんなふうに展開していくのか期待が膨らむシーンが切り取られた。
そして場面写真と併せて解禁された新予告では、パオ（ポッピー）から「第3の任務はボスに交際を申し込む」とヒルへミッションが与えられるシーンから始まる。さらに「君が幸せなら、僕も幸せなんだ」というベイのセリフにあわせて、満面の笑みのパットと、その姿を笑顔で写メに撮りまくるベイの姿や、デートを満喫してベイに自宅まで送ってもらったパットを見ているパットママが映し出されて、Episode6ではまた新たな展開が繰り広げられる予感が。
「もし愛する人を連れて行くなら、ここが一番だ」というヒルのセリフに合わせて、ヒルとジュンジの表情が映し出され、いよいよカップル誕生（!?）と妄想がかき立てられる予告編となっている。
