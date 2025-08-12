“巨匠”浜田雅功、初の個展開催「やれ言うから、やるわ！」
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、自身初となる個展『浜田雅功展 空を横切る飛行雲』を開催することが12日、発表された。発表を受けて、浜田から「やれ言うから、やるわ！」とのコメントが寄せられた。
【写真】かっこいい！浜田雅功個展のキービジュアル
言わずと知れた、唯一無二の画力をもつ巨匠・浜田。過去にテレビ番組やメディアで取り上げられる度に大きな話題となった浜田のアートは、さまざまな芸能関係者やアーティスト、視聴者に大きな衝撃を与え続けてきた。
お笑いのみならず、音楽、ファッション、俳優業など、これまでさまざまなジャンルでクリエイティブを発揮してきた浜田の「アート」の世界での大いなるチャレンジが、いよいよ始まる。
監修は高須光聖氏、クリエイティブ・ディレクターは北原和規氏、ビジュアル撮影は浅田政志氏、会場構成はdot architectが担当。同展は、10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズギャラリーにて開催される。
【写真】かっこいい！浜田雅功個展のキービジュアル
言わずと知れた、唯一無二の画力をもつ巨匠・浜田。過去にテレビ番組やメディアで取り上げられる度に大きな話題となった浜田のアートは、さまざまな芸能関係者やアーティスト、視聴者に大きな衝撃を与え続けてきた。
監修は高須光聖氏、クリエイティブ・ディレクターは北原和規氏、ビジュアル撮影は浅田政志氏、会場構成はdot architectが担当。同展は、10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズギャラリーにて開催される。