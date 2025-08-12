グラマー胸元が際立つ“シートベルト”ショット、「世界1位」クララが車内自撮りで見せた非現実ビジュ【PHOTO】

女優のクララが圧巻の肉体を見せつける自撮りを公開した。

【写真】クララの大きい胸元

クララは最近、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。コメントは添えられていなかったものの、そのビジュアルはまさに“言葉不要”だった。

公開された写真には、高級車の座席に座ったクララの姿が写っており、胸元が大胆に開いたブラックのチューブトップにシャツを羽織ったスタイルで登場。豊かなバストと引き締まったウエスト

コントラストが、見る者の目を引く。

パツンと切り揃えたボブスタイルで新鮮な印象を演出。異国的な雰囲気を醸し出すカラコンも相まって、そのビジュアルは“まるでAIのよう”とファンの間で話題になっている。

（写真＝クララInstagram）

クララは2004年に広告モデルとしてデビューし、様々な映像作品に出演。2019年には2歳年上の韓国系アメリカ人実業家サミュエル・ファン氏と結婚し、現在は中国を拠点に活動している。

◇クララ プロフィール

1985年1月15日生まれ。スイス出身の韓国系イギリス人で、国籍はイギリス。身長167cm。韓国でモデルとして活躍したあと、2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優に転身。以降、『お願い、キャプテン』（2012年）、『結婚の女神』（2013年）などに出演。アメリカのファッション誌『MODE』が選ぶ「世界で最も美しい女性100人」2014年版で2位にランクインしたことも。しかし事務所とのトラブルで、活動の拠点を中国に移すことに。2019年1月、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚した。