Instagramに投稿されたのは、おもちゃの人形を前に動かなくなってしまったワンコのお姿。振り回すのをやめると動かなくなったと勘違いし…？投稿は167万回再生を突破。「優しい子」「反省してるんだね」「もう1回咥えてごらん？」といったコメントが寄せられています。

【動画：人形を勢いよく振り回した犬→『動かなくなってしまった』と勘違いして…まさかの『1時間後の光景』】

反省？心配？落ち込むアビーちゃん

Instagramアカウント「burufami」では、フレンチブルドッグの『アビー』ちゃんの日常が投稿されています。愛嬌たっぷりなキャラクターで多くのファンをもつアビーちゃんですが、この日はなにやらしょんぼりしている様子…！？

実は人形のおもちゃを思いっきり振り回して遊んでいたそうですが、口から離したとたんに動かなくなったため心配しているのだとか。床に落ちた人形を前にかれこれ1時間もこの様子だといいます。ブンブンと振り回すことで大きく揺れていた人形を「動いている」と勘違いしたのでしょうか…！？何とも可愛らしい勘違いです。

優しい姿に胸が詰まります

がっくりと肩を落としたアビーちゃんは、パパの『ごはん食べて』にもまったくの無反応。まるで自分のせいで動かなくなったと反省しているかのよう。

『人形だから元々動かないよ？』と諭すパパですが、アビーちゃんはしょんぼり…。人形を前に落ち込む優しいアビーちゃんを見ると『もう一度遊ぶと復活するよ』と教えたくなってしまいますね。

この投稿には「優しいから反省してるんだよね」「もう1回咥えてごらん？」「大丈夫だよって言ってあげたい」といったコメントが寄せられています。

違う！おもちゃを前にご立腹

別の日の投稿では、おもちゃを前にした感情豊かなアビーちゃんの姿が紹介されています。息子さんにアビーちゃんのごはんをあげるようお願いすると、なんとソーセージのおもちゃをアビーちゃんの前に置いたそう。

おもちゃを前にフンッ！とご立腹な様子のアビーちゃん。これはおもちゃだと認識し怒っているのでしょう。つぶらな瞳がさらに大きく見開かれ「これじゃない！」と猛抗議！

しょんぼりしたりブチギレたり…感情が分かりやすく愛くるしいアビーちゃん。一緒に暮らすご家族も常に笑いが絶えないことでしょう♡

Instagramアカウント「burufami」には、アビーちゃんの愉快な日常が紹介されています。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「burufami」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております