◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦前にエンゼルス・菊池雄星投手と再会を果たし、ブルペン投球練習前に約３分間ほど談笑した。写真撮影に収まるなど、リラックスした様子を見せた。

この日から敵地・エンゼルス３連戦。１戦目となるこの日は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。８月は全９試合で安打を記録し、３戦連続マルチ安打＆２戦連発中。今季４度目の３戦連発がかかる。

３戦目となる１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で４イニングの古巣初登板の予定しており、この日はブルペンで計２６球を投げ込んだ。２３年３月に行われたアメリカ代表とのＷＢＣ決勝で空振り三振に打ち取って以来となるトラウトとの再戦も見込まれるだけに、まずはバットで弾みをつけたいところだ。

前日１０日（同１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目に、２戦連発でリーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並ぶ４１号を放ち、６日ぶりにキングに返り咲いた。今季１１度目の初回先頭打者弾はシーズン記録では歴代８位タイで、２３年ベッツ（１２本）の球団記録に王手。２４年シュワバー（１５本）のメジャー記録も射程に捉えている。