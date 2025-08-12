漫才コンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと（73）が、9日に放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にVTR出演。知られざるコンビ再結成の裏話を打ち明けた。

先日の「THE SECOND」では、73歳にして挑んだ姿が再注目され、番組では里見の半生を振り返った。「THE SECOND」ではSNSでも大きな反響があり、「初めて見ました スゴかったです 頑張ってください」という応援の投稿もあった。これに里見は直々に返信するなどして感謝したという。

漫才ブームから華々しい道を歩んできたイメージの「ザ・ぼんち」だが、1986年に一時解散している。50歳になった2002年に、相方のぼんちおさむと再結成するが、そこにも裏では物語があった。

再結成のために、里見はぼんちおさむの家に3度通って説得した。「おさむさんは照れ屋ですからね」と笑う里見は、その際の様子を回想。話し合ったものの前進せず、肩を落として帰宅しようとしていた矢先だった。

「帰りにタクシーに乗りましたら、おさむさんの奥さんが“おさむとコンビ組んであげてください”と。“おさむは、まさとさんがいなかったらダメです”“おさむは漫才をやりたいんです”」と、頭を下げて懇願したおさむの妻の様子を再現。その背後で、おさむの息子も頭を下げていたという。

これに里見は「本気になりましたね」としみじみと回想し、VTRを見ていたアキナ・山名も「めっちゃカッコいい」とうなった。さらに、明石家さんまも「映画になるよな」と返し、アキナ・秋山も「この話を先に知っていて、THE SECONDを見たら号泣していたかもしれない」と話すなど、芸人は大盛り上がりだった。