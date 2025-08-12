レーシングドライバーの妻、略して“ドラ妻”が夫の素顔を赤裸々公開。国内最高峰の『スーパーGT』で戦う蒲生尚弥、福住仁嶺、坪井翔との意外すぎる夫婦の日常が明かされた。

【映像】佐藤あやみが“告白”→目を見開き大興奮の岡副麻希

スーパーGT 第4戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』（8日放送）では「ドラ妻座談会」と題してドライバー妻のトークコーナーを放送。フリーアナウンサーの岡副麻希（夫は蒲生尚弥／#65 K2 R&D LEON RACING）、YouTuberの佐藤あやみ（夫は福住仁嶺／#14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE）、レーシングドライバーの斎藤愛未（夫は坪井翔／#1 TGR TEAM au TOM’S）が集まり、夫婦の裏話や日常を語り合った。

馴れ初めを聞かれた佐藤は「私の一目惚れです」と即答。「初めて会った時にビビビッときて…私からチャラい女と思われるのも嫌なので、その場では何もせず“いつかまた会えたら”と思っていました」と振り返る。その後、福住からInstagramのフォローが届き、「行っていいんだな」と確信し猛アプローチ。「DMも来て…イマドキですよね！高校生みたいと思いながら」と笑顔で明かした。

これに岡副も「きゅんとするね、DMかぁ〜」と目を輝かせた。

そんな佐藤の夫・福住は、第4戦決勝 Race2で王者TGR TEAM au TOM’S（#1 au TOM'S GR Supra）を抑えてトップでフィニッシュ。トヨタ移籍後、初勝利を飾った。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）