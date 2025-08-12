25年以上多くの読者に選ばれ続けてきた大学案内『大学図鑑！』が今年もパワーアップして発売された。現役生・OB・OGら5000人超のナマの声によってつくられた本書は他の大学選びのひとつの手段として選ばれている。本記事では最新版である『大学図鑑！2026』の出版を記念して、内容の一部を抜粋し再編集してお届けする。（本記事は2025年1月時点に執筆した『大学図鑑！2026』をもとにしています）

東京の有名私立大グループのといえば、「早慶上理」だが、この四大学の特徴はバラバラ。今回は学生の声も交えながら、それぞれの大学がどのような雰囲気なのか見ていきたい。夏のオープンキャンパスと併せて、大学選びの参考にしてみてほしい。

早稲田大生の生活と性格

ワセダと言えば「在野精神」、早大生と言えば「バンカラ」とされてきた校風は、すでに遠い過去の話。

そもそも、「“バンカラ”ってゲタを履いている人のこと？」というくらいの認識の学生が多数派で、意味を正確に理解している人は絶滅危惧種。キャンパスを眺めてもミッション系大学のようなおしゃれな学生がたくさんいるし、「放任教育」の退潮とともに「学校の勉強」に勤しむ学生も増えてきた。

ただ、本質は昔と大きく変わってはいない。「早稲田らしさとは何か？」と学生に聞くと、「多様性」「バカさ」と返ってくることが多いのが、その証拠だ。どんな発言やふるまいをしても、許される寛容な空気がそこにある。

人前で格好つけて、自らをよく見せようとするよりも、むしろ自虐して笑いを取る美意識がある。さらに、そういった早稲田イズムに対して、同じ学生から「東大・慶應よりも下の自覚があるから、わざとバカぶって目立とうとしてる」など批判の声があがるところも、何とも早稲田らしい。

実に学部生全体の4割近くは女子。早稲田の女子は「ワセ女（ジョ）」と呼ばれ、その性質は「一人でも生きていけそう」「女の何かを捨てることに誇りを持ってそう」「油そばが大好きで、大酒飲み」などと言われてきたが、最近はその印象に変化が見られる。

頭が良くユーモアもあるワセ女は、一緒にいて楽しく、恋愛対象としても男性からの人気が急上昇。本人たちは自虐的にワセ女という言葉を使うが、そのサバサバ感も魅力となっている。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）