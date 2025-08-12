「暑すぎてなんにもやる気が出ない。やることなすことうまくいかない。でもお盆をきっかけに強運を呼び込みたい」

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなるお盆のスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。

あなたが一段、

次のステージに上がるチャンス

お盆の時期は、こちらとあちらの世界が近くなります。

現実世界だけでなく、魂の世界も大いに動く時で、扉が開くタイミングでもあります。

お盆の時期こそ、自分自身も魂の一つとして、魂の成長ができる良いきっかけになると考えてみましょう。

魂が成長するということは、あなたが一段、次のステージに上がること。

お盆の時期にはそんな力が秘められています。

お盆の時期は、こちらとあちらの世界が近くなるだけではありません。

多くの人がお盆休みを取り、自らを振り返る時間ができます。

そして、夏というノスタルジックな季節のため、自分の過去の思い出を思い返したりします。

花火や盆踊り、風鈴の音、蝉の声。どれもが自分の子どもの頃や、青春の出来事と結びつくでしょう。

過去を振り返ることで、本来の自分の望みは何だったのか、気づくきっかけとなります。

なつかしい自分と新しい自分が融合する

「それがそんな大きなきっかけになるの？ 現実なんて変わらないのでは？」と思うかもしれませんが、人生を動かすのは自分の情熱。

その思いを振り返ることで、なつかしい自分と新しい自分の融合ができるのです。

「お盆は家族の世話で忙しいよ」と思っている人たちも、ふと我にかえれば、自分が子どもの頃を感じる空気感や、匂い、日差しなどを感じることができるでしょう。

これまで行き詰まりを感じ、しんどさを感じていた人こそ、このお盆時期に、自らの魂を解放させ、自分の思いと向き合ってみてください。

お盆は、あなたが素直な魂に戻れる時間。

その中で、先に逝ってしまった大切な人たちと心で会話してみるのもとてもいいこと。

その中に、自分の感じたい答えが簡単に見えてくることが多いのです。

お盆期間を使い、魂を解放して、ぜひ次のステップに進んでください。

そうすることで、あなたは新しい何かをインスピレーションとして受けられるでしょう。

今の悩みがスーッと解決できる扉が開く瞬間

どんな人も、お盆時期につながる世界の先からやってきました。

その世界には、あなたを応援する味方の魂がたくさんあるのです。

そういって魂と触れることができるこの時期をただすごすのではなく、たくさんのチャンスを呼び寄せる魔法の時期と考えてすごしてみてください。

過去の自らの魂を見つめて話しかけ、あちらの世界の愛する人、尊敬する人の魂に話しかけ、あちらの世界からアドバイスをいただけるよう訴えてみてください。

今の悩みがスーッと解決できるような策をきっと教えてくださいますよ。

この世界にはまだまだ不思議な扉がたくさんあります。

それをお盆で感じてみてください。

あなたを悩ますことへの解決の扉はいくらでもあるのです。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

