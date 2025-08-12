昨年2024年、デビュー35周年のアニバーサリーイヤーを駆け抜けた東京スカパラダイスオーケストラ。しかし、その活動はひと段落するどころか、彼らは今年2025年もスカパラ史上初の47都道府県ホールツアーに挑んだり、“戦うように一緒に音楽を作っていく”をコンセプトにした「VS.シリーズ」を3年ぶりに再始動させたりと、ひきつづきベテランらしからぬ攻めの活動を続けている。そんなスカパラが＜LuckyFes＞に初参戦。新旧の個性派アクトが顔を揃えた3日目のWING STAGEのトリを飾った。

ライブは「DOWN BEAT STOMP」でスタート。「行くぞ！」と声を上げた谷中敦（Baritone sax）、GAMO（Tenor sax）、NARGO（Trumpet）がボーカルをとるスカナンバー。エネルギッシュに動きながら広いステージを無駄なく使うメンバー達が着ているピンク色のスーツが眩いライトに映える。もちろん、フレンズ（LuckyFesの観客のこと）も負けてはいない。ステージの9人の熱演に応えるようにジャンプをはじめ熱いリアクションを返していく。そして、9人はそれに応えるように、ともにスカパンクと言える激しさを持つ「Glorious」「遊戯みたいにGO」をたたみかけるように繋げ、その怒涛の勢いも見どころに変えていくのだった。

「最高の一体感です。めちゃくちゃうれしいです。LuckyFesやっと来られました。みんな盛り上がってるよね。すごいね。イヤモニを外すから、みんなの声を聴かせてもらってもいい？ ホントにすごい！やばい！興奮してきた。いつも以上に気合を入れていくぞ！」（谷中）

振り返ってみれば、「わっしょい！わっしょい！」とバンドもフレンズも声を上げ、ともに盛り上がった「天空橋」も含め、見どころ満載のライブだった。

「フェスに出ると、スカパラは最年長のアイドルなんだけど、今日は郷ひろみ大先輩がいらっしゃいます。そしてこの後にはNEWSさんもいらっしゃいます。負けてられないね。この順番（郷ひろみ→スカパラ→NEWS）で出演できる歓びを歌に込めたいと思います。スカパラ03年の大ヒットナンバー」茂木欣一（Dr）が自ら紹介しながら歌ったのは、スカビートとAORを掛け合わせたようなメロウなポップナンバー「銀河と迷路」。ピースフルなアトモスフィアが、フレンズが埋め尽くしたWING STAGEを包み込む。

そして、見どころはもう1曲。「意見を戦わせて、曲を作っていこうというコンセプトで世代を超えたコラボをしました。今日がライブ初披露です。紹介します！」

谷中が呼び込んだのは、前日、LuckyFesに出演していた札幌のロックバンド・Chevonのメンバーである谷絹茉優（Vo）、Ktjm（G）、オオノタツヤ（Ba）の3人。スカパラが3人と演奏したのはもちろん、前述した「VS.シリーズ」の第2弾として4月にリリースした「私たちのカノンVS. Chevon」。その「私たちのカノンVS. Chevon」はピアノバラードを思わせる導入部を持つスカナンバー。感情を迸らせる谷絹のボーカルはもちろん、加藤隆志（G）の裏打ちのカッティングとKtjmがそこにガガガと重ねるブリッジミュートやメズマライジングなリフに加え、哀愁のホーンソロも聴きどころ。そのライブ初披露を見ることができたフレンズはかなりラッキーだった。

ラストを飾ったのは、今やスカパラの代名詞とも言えるインストナンバー「Paradise Has No Border」。イントロのホーンを聴き、フレンズが上げた歓声をさらに大きなものにするため、「声でもいい、体を使ってもいい。タオルを掲げてもいい。ペンライトを振ってもいい。どれくらいハッピーなのか俺達に見せてくれ！どこが一番盛り上がってるんだ⁉」GAMOがフレンズを競わせるように声を上げさせ、フレンズの中から声が上がるたび、イントロを奏でるGAMO曰く「いつものやつ」をたっぷりと繰り返しながら熱狂をどんどん大きくしていく。

そして、フレンズに加え、再びオンステージしたChevonも巻き込みながら、そこにいる全員で「ヘイ！」「ヘイ！」「ヘイ！」と声を上げ、熱狂が最高潮に達したところでライブはついに大団円。そのエネルギーを35分に凝縮、いや、濃縮すると相当にやばいことになることを、スカパラは初参戦のLuckyFesで見せつけたのだった。

取材・文◎山口智男

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)

セットリスト

1.DOWN BEAT STOMP

2.Glorious

3.遊戯みたいにGO

4.天空橋

5.The Last Ninja

6.銀河と迷路

7.私たちのカノン VS.Chevon

8.Paradise Has No Border

