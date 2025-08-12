ディズニー×シロル♡数量限定魔泡で、素肌が輝くホリデー洗顔！

肌も心も輝かせたいホリデーシーズンに、ぴったりの限定コレクションが登場します。SHIRORUの大人気炭酸濃密泡洗顔「クリスタルホイップ」シリーズから、ディズニーキャラクターとのコラボデザインが数量限定で発売。エルサ、シンデレラ、アリエルの3人のプリンセスが、それぞれの美しさを象徴するパッケージに。魔法のような泡と一緒に、ありのままの自分を愛せる洗顔タイムを手に入れて♡

ホリデー限定♡ディズニーデザイン



価格：120g・3,960円

「Disney Dream Collection」では、エルサ、シンデレラ、アリエルの3人の人気キャラクターが登場。

それぞれの物語を思わせる繊細な世界観を表現した限定パッケージは、洗顔タイムを特別なひとときに演出してくれます。

冬らしい幻想的なカラーリングとプリンセスの優美な姿に、毎日のスキンケアがもっと楽しくなるはず♡

肌悩みに合わせて選べる3タイプ



クリスタルホイップ ディズニー限定デザイン【くすみケア・ベルガモットアロマの香り】

「クリスタルホイップ」シリーズは、3種類の泡タイプで肌悩みに合わせてチョイス可能。くすみが気になる方には、ベルガモットの香りが心地よい【スタンダード】タイプ。

クリスタルホイップ ブラック ディズニー限定デザイン【毛穴ケア・シトラスハーブの香り】

毛穴ケアを重視する方には、炭を配合した【ブラック】タイプ。

クリスタルホイップ マイルド ディズニー限定デザイン【敏感肌・ベルガモットアロマの香り】

敏感肌さんには、肌荒れを防ぐアミノ酸配合の【マイルド】タイプ。どれも濃密な炭酸泡で、毛穴の奥までアプローチしながら、潤いを守って洗い上げます。

魔泡で、ありのままの素肌へ



泡そのものが美しさの鍵。濃密な炭酸泡は毛穴の奥までしっかり届き、古い角質や汚れをやさしくオフ。さらに、保湿成分92.3%配合で、洗うたびにしっとりと透明感のある肌へと導きます。

まるで魔法のように、素肌そのものが輝き出す感覚を、あなた自身の肌で感じてみてください。

冬のスキンケアに、魔法をひとさじ



限定コレクションは、見た目の可愛さだけでなく、肌へのやさしさと高い洗浄力も魅力的です。日々のスキンケアが、もっと前向きな時間になるはずです。

2025年11月1日（土）から数量限定発売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみて。

ディズニープリンセスたちのように、自分らしく輝ける毎日を魔泡と一緒に♡