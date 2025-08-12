山口県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキング！ 2位「川棚温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月29日〜8月1日の期間、全国10〜70代の男女228人を対象に、「夏に行きたい穴場温泉地（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、山口県で「夏に行きたい穴場の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
泉質はナトリウム・カルシウム塩化物温泉で、肌にやさしくリラックス効果があるとされています。周囲には文化施設や足湯も整備されており、のんびり過ごす夏旅にぴったりの温泉地です。
回答者からは「800年以上の歴史ある名湯で静かな温泉地にゆっくり過ごしたい」（20代男性／京都府）、「下関にある温泉で、アルカリ性のお湯は肌がすべすべになり、名物の瓦そばもおいしいです」（60代男性／兵庫県）、「青龍に守られた伝説の地に行ってみたいから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
泉質はアルカリ性単純温泉で、美肌効果が高く「美人の湯」としても知られています。夜にはライトアップされた川辺の景観も楽しめ、夏の夜風を感じながらの湯浴みが堪能できます。
回答者からは「風情ある街並みと清流沿いの足湯など、散策が楽しめる癒しの温泉地だから」（60代男性／福岡県）、「約600年の歴史を持つ名湯で、清流・音信川沿いの情緒ある温泉街があり、訪れると気分がよくなるため」（20代男性／高知県）、「音信川周辺の散策、カフェ、ショップ巡りとセットで楽しめそうだから（40代女性／千葉県）」といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
