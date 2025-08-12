福岡管区気象台は12日午前5時52分、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第23号を発表した。福岡県では、12日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。

［気象概況］対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。12日は前線が対馬海峡に停滞し、前線上の低気圧が12日夜にかけて日本海を東へ進む見込み。このため、福岡県では12日昼前から昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある。これまでの記録的な大雨の影響により、土砂災害の危険度が高まっている所では、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性がある。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもある。





［雨の実況］福岡県では、降り始めからの降水量が600ミリを超えている所がある。降り始め（9日03時）から12日05時までの降水量（アメダスによる速報値）宗像608.0ミリ▽小倉南区東谷427.5ミリ▽八幡西区鷹の巣424.0ミリ▽福岡市小呂島416.0ミリ▽行橋363.5ミリ［雨の予想］12日に予想される1時間降水量は多い所で、県内全域30ミリ。12日午前6時から13日同6時までに予想される24時間降水量は多い所で、県内全域50ミリ。

［防災事項］土砂災害に厳重に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。