元雨上がり決死隊で、お笑いタレントの蛍原徹（57）が、9日に放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。コンビ再結成の話題になり、困惑する一幕があった。

この日は漫才コンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと（73）がVTR出演。先日の「THE SECOND」に、73歳にして挑んだ姿が昨今再注目され、番組ではその半生を振り返った。

漫才ブームから華々しい道を歩んできたイメージの「ザ・ぼんち」だが、1986年に一時解散している。50歳になった2002年に、相方のぼんちおさむと再結成するが、裏には苦難の歴史もあった。

すると、MCの明石家さんまが「ホトちゃんも、こうなるか分からんやん。16年後」と蛍原を指摘して、雨上がり決死隊の再結成を“予想”した。

蛍原は「今から16年経ったら、僕73歳ですから」と笑うしかなかったが、さんまは「ちょうど一緒やんけ、ぼんちと。やり直そうかって」と73歳での再結成に“乗り気”。

ただ、「これもスピードないやろな」と宮迫のギャグ「宮迫です！」に衰えが出るとさんまが笑わすと、蛍原も苦笑いを浮かべていた。