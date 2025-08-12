BTS、TXT所属「BIGHIT MUSIC」新人グループ・CORTIS、「GO!」パフォーマンス公開 音楽・振付・映像制作にメンバー全員が参加
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS」（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、デビュー作品のイントロ曲「GO!」のConceptual Performance Filmを12日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて公開した。
【ソロカット】個性光る”ヤングクリエイタークルー”「CORTIS」の素顔
Conceptual Performance Filmは、アメリカ・ロサンゼルスで撮影された。映像の中でメンバーたちは交差点やバスを行き来しながら自由に踊り、通行人とクールにあいさつを交わしたり、横断歩道を渡ったり、日常的なシーンにパフォーマンスを溶け込ませている。カメラはワンテイクで動きを追い、派手なカット編集を使わず、ダンスと表情演技だけで躍動感を表現している。
5人のメンバーは同楽曲の振付制作に参加し、Conceptual Performance Filmのエンディングクレジットに共同振付師として名を連ねた。細かい動きや全体の動線まで、振付の随所にメンバーのアイデアが盛り込まれており、“世の中をCORTISの色に染める”という堂々とした抱負がパフォーマンスに込められた。
CORTISは映像制作にも大きく寄与。練習生時代に自主的に企画・撮影・編集した「GO!」の自主制作映像が今回のConceptual Performance Filmのベースとなっている。主な背景となる交差点とその空間感を生かした演出は、自主制作ミュージックビデオから始まっている。また、11日に公開されたOfficial MVの演出にも参加し「GO!」の作詞・作曲にも携わるなど、“ヤングクリエイタークルー”らしい多才さを発揮している。
CORTISは、18日午後6時にはタイトル曲「What You Want」の音源とConceptual Performance Filmを公開する。「COLOR OUTSIDE THE LINES」は9月8日午後6時に正式リリースされ、デビューを迎える。
