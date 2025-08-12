海上自衛隊が英米豪など5か国海軍と大規模共同訓練を実施し、計5隻の空母が参加しました。ここで思い出されるのが、かつてイギリスで提唱された「多国籍空母打撃群」構想です。

F-35B運用可能な5隻の空母が集結

海上自衛隊は2025年8月4日から12日まで、西太平洋でイギリス、アメリカ、オーストラリア、スペイン、ノルウェーの5か国の海軍と共同訓練を行いました。海上自衛隊からF-35B戦闘機を運用するための改修を行ったヘリコプター搭載護衛艦「かが」のほか、アメリカ海軍から第7艦隊へ配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」と強襲揚陸艦「アメリカ」に加えて、イギリス海軍がインド太平洋地域へ展開している空母「プリンス・オブ・ウェールズ」も参加しました。



「かが」で発着艦訓練を行うイギリス空軍のF-35B（画像：UK Carrier Strike Group）。



「かが」と「アメリカ」は空母に分類されていませんが、F-35B戦闘機を搭載して軽空母としても運用が可能です。この共同訓練には、事実上、3か国から計5隻の空母が参加したことになります。

イギリス海軍は本訓練について、航空作戦能力にフォーカスした訓練であり、海上自衛隊と連携してF-35Bの複合作戦を演練すると述べています。

「かが」での運用が予定されている航空自衛隊のF-35Bは8月7日にアメリカから到着したばかりなので、本訓練には参加していませんが、「プリンス・オブ・ウェールズ」に搭載されているF-35Bが「かが」での発着艦訓練を行っています。

またこの訓練には海上自衛隊とアメリカ海軍の水上戦闘艦だけでなく、「プリンス・オブ・ウェールズ」に随伴してきたイギリス、スペイン、ノルウェー各海軍の水上戦闘艦とオーストラリア海軍の水上戦闘艦に加えて、イギリス海軍の給油艦と海上自衛隊の潜水艦も参加しており、参加国は日本を加えて6か国、参加艦艇数は合計14隻に達していました。

筆者（竹内 修：軍事ジャーナリスト）はこの訓練の報道を見て、イギリスの民間戦略研究機関であるIISS（International Institute for Strategic Studies/国際戦略研究所）の公式サイトに掲載されていた、ある提言を思い出しました。

それはIISSで上席フェローを務めるニック・チャイルズ氏が2021年4月26日に発表した、インド太平洋に同盟国・同志国による多国籍空母打撃群を創設すべきである、というものです。

専門家が提言する多国籍空母打撃群構想

チャイルズ氏の構想はアメリカ、イギリス、フランスの3か国が保有する空母を中核に、日本、オーストラリア、韓国などが参加して空母打撃群を編成し、空母の不在によるインド太平洋地域での自由主義諸国のプレゼンス低下を防ぐというものです。チャイルズ氏は明言していませんが、この構想が中国の海洋支配をけん制することを目的としているのは明白でしょう。

同時にチャイルズ氏は日本、オーストラリア、韓国の提供できる能力は限定的であると述べていますが、仮にこの構想が実現した場合、イギリスやフランスに比べてインド太平洋への展開がしやすい日本から、F-35Bを搭載したいずも型ヘリコプター搭載護衛艦が参加することは十分考えられます。

中国を「退散」させた空母の神通力

中国は1995年から96年にかけて、台湾の独立を主張していた当時の李登輝政権に圧力をかける目的で、台湾領海内への弾道ミサイル発射試験や、台湾へ侵攻する場合に主力となる福建省の部隊の動員といった軍事行動を行いました。



イギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」（画像：イギリス海軍）



中国のこの試みに対して、アメリカは原子力空母「ニミッツ」と、当時横須賀に配備されていた通常動力空母「インディペンデンス」を基幹とする2個空母打撃群（当時の呼称は空母戦闘群）に台湾海峡を通過させて圧力をかけ、中国の軍事行動を断念させています。

それから約30年が経過した現在、中国は空母を攻撃できる弾道ミサイルなども保有していますので、空母打撃群の「神通力」は当時に比べれば低下していることは否めませんが、それでも大きな圧力をかけられる存在だと筆者は考えます。

前に述べたチャイルズ氏の提言には、イギリスとフランス以外のヨーロッパ諸国は含まれていませんでしたが、今回の共同訓練に参加したスペインやノルウェーなどの自由と民主主義を国是とするヨーロッパ諸国が日米豪、韓国と一致団結して、海洋の自由を守り、軍事力による現状変更は認めないという姿勢を示すことができれば、「多国籍空母打撃群」の持つプレゼンスは、より大きなものにできるとも思います。

いずも型の改修とF-35Bの艦上運用は、航空自衛隊の戦闘機を運用する基地のない太平洋岸の防空能力を強化することを目的に掲げています。また、現在のヨーロッパはロシアの軍事的脅威が大きくなっていますので、ヨーロッパ諸国からインド太平洋への水上戦闘艦の派遣も、チャイルズ氏が提言した2021年時に比べて難しくなっているのも確かです。

それでも、自由主義陣営が団結して軍事力による現状の変更は認めないという姿勢を具体的な形で示すことができれば、それは中国だけでなくロシアへのけん制効果も期待できますので、多国籍空母打撃群を編成するという考え方は、一考に値すると筆者は思います。