東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.15　高値148.25　安値147.35

149.38　ハイブレイク
148.82　抵抗2
148.48　抵抗1
147.92　ピボット
147.58　支持1
147.02　支持2
146.68　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1615　高値1.1676　安値1.1590

1.1750　ハイブレイク
1.1713　抵抗2
1.1664　抵抗1
1.1627　ピボット
1.1578　支持1
1.1541　支持2
1.1492　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3432　高値1.3477　安値1.3400

1.3550　ハイブレイク
1.3513　抵抗2
1.3473　抵抗1
1.3436　ピボット
1.3396　支持1
1.3359　支持2
1.3319　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8124　高値0.8132　安値0.8061

0.8221　ハイブレイク
0.8177　抵抗2
0.8150　抵抗1
0.8106　ピボット
0.8079　支持1
0.8035　支持2
0.8008　ローブレイク