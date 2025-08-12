東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.15 高値148.25 安値147.35
149.38 ハイブレイク
148.82 抵抗2
148.48 抵抗1
147.92 ピボット
147.58 支持1
147.02 支持2
146.68 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1615 高値1.1676 安値1.1590
1.1750 ハイブレイク
1.1713 抵抗2
1.1664 抵抗1
1.1627 ピボット
1.1578 支持1
1.1541 支持2
1.1492 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3432 高値1.3477 安値1.3400
1.3550 ハイブレイク
1.3513 抵抗2
1.3473 抵抗1
1.3436 ピボット
1.3396 支持1
1.3359 支持2
1.3319 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8124 高値0.8132 安値0.8061
0.8221 ハイブレイク
0.8177 抵抗2
0.8150 抵抗1
0.8106 ピボット
0.8079 支持1
0.8035 支持2
0.8008 ローブレイク
