東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6513 高値0.6529 安値0.6501
0.6556 ハイブレイク
0.6542 抵抗2
0.6528 抵抗1
0.6514 ピボット
0.6500 支持1
0.6486 支持2
0.6472 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5938 高値0.5962 安値0.5925
0.5995 ハイブレイク
0.5979 抵抗2
0.5958 抵抗1
0.5942 ピボット
0.5921 支持1
0.5905 支持2
0.5884 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3779 高値1.3796 安値1.3745
1.3853 ハイブレイク
1.3824 抵抗2
1.3802 抵抗1
1.3773 ピボット
1.3751 支持1
1.3722 支持2
1.3700 ローブレイク
