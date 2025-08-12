東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6513　高値0.6529　安値0.6501

0.6556　ハイブレイク
0.6542　抵抗2
0.6528　抵抗1
0.6514　ピボット
0.6500　支持1
0.6486　支持2
0.6472　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5938　高値0.5962　安値0.5925

0.5995　ハイブレイク
0.5979　抵抗2
0.5958　抵抗1
0.5942　ピボット
0.5921　支持1
0.5905　支持2
0.5884　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3779　高値1.3796　安値1.3745

1.3853　ハイブレイク
1.3824　抵抗2
1.3802　抵抗1
1.3773　ピボット
1.3751　支持1
1.3722　支持2
1.3700　ローブレイク