１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．９６ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０４．７ドル（－８６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７６６．２セント（－７５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１５．００セント（＋０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８５．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８９．５０セント（＋２２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．６９（＋１．６２）
出所：MINKABU PRESS
