・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．９６ドル（＋０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４０４．７ドル（－８６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７６６．２セント（－７５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１５．００セント（＋０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８５．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８９．５０セント（＋２２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．６９（＋１．６２）

出所：MINKABU PRESS