１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２００ドル安 ＣＰＩ控え持ち高調整 １１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２００ドル安 ＣＰＩ控え持ち高調整

リンクをコピーする みんなの感想は？

１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比２００．５２ドル安の４万３９７５．０９ドルと反落した。７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の公表を１２日に控え、様子見ムードが広がるなか、持ち高調整目的の売りが優勢となった。



キャタピラー＜CAT＞やボーイング＜BA＞が軟調推移。バーンズ・グループ＜B＞が売られ、ドール＜DOLE＞が大幅安となった。一方、スリーエム＜MMM＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞がしっかり。アルベマール＜ALB＞やリチウム・アメリカズ＜LAC＞が値を上げ、テグナ＜TGNA＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は６４．６２ポイント安の２万１３８５．４０と４営業日ぶりに反落した。エヌビディア＜NVDA＞が冴えない展開。テキサスインスツルメンツ＜TXN＞やパランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が値を下げ、マンデイ・ドット・コム＜MNDY＞が急落した。半面、テスラ＜TSLA＞が堅調。コインベース・グローバル＜COIN＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞、アルヴィナス＜ARVN＞が高く、ピードモント・リチウム＜PLL＞とキャノピー・グロース＜CGC＞、ティルレイ・ブランズ＜TLRY＞が大幅高となったほか、コアウィーブ＜CRWV＞やクロノス・グループ＜CRON＞も値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS