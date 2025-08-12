

共感能力が欠如したサイコパスは、自分の利益しか考えず、他人がどうなろうと、何を感じようと気にもとめません（写真：bino／PIXTA）

【写真で見る】職場を地獄にするサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド

20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？ 今回、職場や仕事で関わるサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』より、一部抜粋・編集の上、お届けする。

サイコパスの頭のなか





サイコパスの頭のなかをのぞき込んでみよう。彼らの目を通して世界を見るのである。

まず「自分以外の人間など安物の椅子にすぎない」と考えよう。椅子の唯一の役割は、あなたを支えること。その椅子が幸福かどうかなど、あなたにはどうでもいい。

それに、椅子があなたのことをどう思おうが知ったことではない。必要とする支えを提供しなくなれば、あなたはその椅子を打ち捨てて新しい椅子を手に入れる。椅子を壊して薪（まき）にする必要が生じれば、ためらいなくそうする。例外はない。あなたの母親、妻、友人、赤の他人、みな同列だ。

役に立つあいだは手元に置いておくが、利用価値がなくなれば処分する。そんなふうに考えるのは悪いことだという自覚は皆無だ。

どんな形であれ、良心がとがめることもいっさいない。自責の念も羞恥心もない。最高の利益を得るためだけに行動し、そのためなら手段を選ばない。そのせいで他人に害が及んでも、自分が迷惑をこうむらなければ気にしない。

こんなふうに考える人ばかりではないことはわかっているが、他人の利他的な行動は利用できる弱みだと見なしている。サイコパスはいわば弱肉強食の世界に暮らしている犬だ。

ところが、ほかの大半の犬は「モラル」という鎖につながれている。そのため、サイコパスのほうが断然有利なのだ。

悪事を働いて捕まったとしても、サイコパスは恥じたり、良心の呵責を覚えたりすることができない。後悔することもできないので、同じ状況に直面すれば同じ行動をとる。

いっぽう、私たちにはそのような考えが理解できない。他人を思いやる能力がもともと備わっているからだ。

悪行に手を染めることがあっても、私たちはこれから悪いことをすると意識したうえで一線を越える。ところが、サイコパスにはその「一線」が存在しない。ありとあらゆる手段を迷いなく選べるのだ。

だからサイコパスに「恥ずかしいと思え」とか「反省しなさい」とか言うのは、目が見えない人に「青色を見てほしい」と頼むようなものだ。

共感を覚えるための神経回路が形成されていないため、サイコパスは他人に配慮して行動できないだけでなく、間違いから学ぶこともできない。

というのも共感力とは生化学の産物であり、記憶力、衝動のコントロール、感情面での反応に必要不可欠だからだ。さらに匂い、音、色の微妙な違いを認識する能力など、脳の多くの機能にとっても欠かせない。

サイコパスから生き延びる方法

サイコパスは少なくとも20人に1人の割合で存在する。職場、さまざまな人間関係、近所のスポーツクラブ、家庭など、どこでもサイコパスに遭遇する可能性があるのだ。

そして率直なところ、職場においては「生き延びる」のが唯一の選択肢となる場合が多い。なぜなら、私たちには仕事が必要だからだ。

上司や同僚がサイコパスだからといって、あっさり辞めるわけにはいかない――少なくとも、すぐには。自分自身と自分のキャリアに及ぶ傷を最小限にする方法を駆使して、窮地を脱するしかない。

サイコパスは悪人だと考えたところで、なんの役にも立たない。そう考えると、彼らの思考にモラルを重ねて見ることになるからだ。だが、彼らの思考にはモラルそのものが存在しない。

存在しないのに、私たちはサイコパスにはモラルがあって、そこには限界があるはずだと思い込んでしまう。しかし、彼らの動機や行動の仕方をいくら想定したところで、それはまったくの見当はずれに終わるだろう。

サイコパスがごくわずかな利益を得るためにあなたの命を犠牲にしようとしたなら、それが起こっていることのすべてだ。べつに壮大な計画を立てたわけではなく、サイコパスがただその場その場で自分に有利な選択をしただけの話にすぎないのだ。

周囲の人間の感情などどうでもいい

たとえばわが子が登校前の準備に手間取ってしまったので、あなたが職場に「遅刻します」という連絡を入れたとしよう。

すると同僚のジャニスが「うまく取り繕（つくろ）っておくから大丈夫」と言ってくれたのに、実際には上司に「二日酔いで遅刻するそうです」とウソをついたのであれば、それはジャニスが自分をよく見せ、あなたを悪く見せることにしたからだ。そこに深い考えはない。

べつに、あなたをおとしいれようと事前に計画を練っていたわけではない。ただ、自分に少しでも利益が回ってくる可能性があったから、そのチャンスを逃さなかっただけだ。

もちろん、そんな真似をされたら、あなたはジャニスのことが大嫌いになるだろうが、ジャニスのほうは嫌われたところで気にしない。ジャニスにとっては、ここのところ自分の体重が増えたことをオフィスの椅子がどう思っているかを気にかけるようなものなのだから。周囲の人間の感情など、ジャニスにはどうでもいいのだ。

（翻訳：栗木さつき）

（デイヴィッド・ギレスピー ： 元弁護士、作家）