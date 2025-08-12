世界的な人気を集めているＮｅｔｆｌｉｘのアニメ映画『Ｋ−ＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ』のオリジナル・サウンドトラック『Ｇｏｌｄｅｎ』が、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で１位となった。

ビルボードは１１日（現地時間）のチャート予告記事で、『Ｇｏｌｄｅｎ』が前週より１ランク上昇し、アレックス・ウォーレンの『Ｏｒｄｉｎａｒｙ』を抜いてチャートの頂点に立ったと発表した。

ビルボードは「『Ｇｏｌｄｅｎ』は、『ホット１００』チャートを制覇したＫ−ＰＯＰ関連の８曲目であり、女性ボーカリストによる初の１位曲でもある」と伝えた。

『Ｇｏｌｄｅｎ』は今月１日、ビルボードと並んで世界の２大チャートとされる英国のオフィシャル・シングルチャート「トップ１００」でも１位を記録し、両チャート席巻という快挙を成し遂げた。

『Ｇｏｌｄｅｎ』は『Ｋ−ＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ』に登場する架空のＫ−ＰＯＰガールズグループ「ＨＵＮＴＲ／Ｘ」の楽曲だ。作曲家イ・ジェ（ＳＭエンターテインメントの元練習生）、歌手オードリー・ヌナ、レイ・アミが歌い、３人とも韓国系米国人だ。

ビルボードは「ＨＵＮＴＲ／Ｘの実際の歌手であるイ・ジェとレイ・アミは韓国ソウル出身で、オードリー・ヌナはニュージャージー出身」と紹介している。

この曲は先月初め、「ホット１００」に８１位で初登場し、映画のヒットに支えられて２３位、６位、４位、２位、２位へとランクアップし、７週目にしてついに１位に到達した。

これまで「ホット１００」で１位を獲得したＫ−ＰＯＰアーティストは、グループＢＴＳ（防弾少年団、６曲）とメンバーのジミン（１曲）、ジョングク（１曲）のみだった。女性ボーカルが歌ったＫ−ＰＯＰ楽曲で１位を獲得したのは『Ｇｏｌｄｅｎ』が初めてだ。