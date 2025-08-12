女優の片岡凜(21)が11日までに自身のインスタグラムを更新。電車の中でまさかの出来事に遭遇し、後悔していることを明かした。



【写真】久々のインスタ投稿でん猛反省？の片岡凜 やっぱ可愛い♡

片岡が電車を利用していると、「隣の学生がじっとスマホ見てて」と報告。気になって「横目で見たら私のインスタだった」とまさかのファンだったことを明かした。学生は隣が片岡だとは気付かなかっようだが、本人は「握手すればよかった」とお茶目につづった。



NHK朝ドラ「虎に翼」で、ヒロインの寅子（伊藤沙莉）が新潟赴任中に出会った高校生・美佐江を演じていた片岡。寅子に「なぜ人を殺してはいけないの」と問いかける怪演で、お茶の間にその名を知らしめていた。SNSでの発言もたびたびバズり、話題に。「虎に翼」で共演した俳優の松山ケンイチからは「個人的にSNS運用の達人と尊敬している片岡先生」と称されるほど。



そんな片岡は女優業も順調。「皆さまお盆休みですか？私はお仕事です。下半期は作品が重なっていたりまた撮影が続きますが、体調に気をつけて頑張ります。来年は沢山作品が公開されますので楽しみにして下さい」とつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）