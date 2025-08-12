歌手ブリトニー・スピアーズの元夫ケヴィン・フェダーライン（４７）が、自身の人生を綴った回顧録『Ｙｏｕ Ｔｈｏｕｇｈｔ Ｙｏｕ Ｋｎｅｗ』を１０月２１日に新オーディオレーベル「Ｌｉｓｔｅｎｉｎ」から出版する予定だ。２００４年から２００７年までブリトニーと結婚していたケヴィンは、同書で名声の裏側や父親としての葛藤を率直に語るという。



【写真】元夫のケヴィン・フェダーライン

ケヴィンは「この本は非常に親密で率直な内容だ。最大の夢を叶え、深い悲しみを乗り越え、絶え間ない嘲笑に耐えながらも、感情の揺れ動きを抱える子どもたちにとって必要な父親であり続けた。もし疑問に思っていたことがあれば、ここで答えが見つかるはずだ」と語っている。



ブリトニーとの間にショーン・プレストン（１９）とジェイデン・ジェームズ（１８）という２人の息子をもうけたケヴィンは、自身の人格形成に影響を与えた出来事や経験について明かすと約束している。



一方、ブリトニーは、２０２３年に回顧録『Ｔｈｅ Ｗｏｍａｎ Ｉｎ Ｍｅ』を出版。名声の代償や、１４年間に及ぶ成年後見制度のもとでの生活について赤裸々に語り、大きな反響を呼んだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）